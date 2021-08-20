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Ярмоленко: Приятно вспоминать последние 5 лет с Шевченко в сборной

Национальная сборная Украины
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Вингер отметил работу бывшего тренера сборной

Ярмоленко: Приятно вспоминать последние 5 лет с Шевченко в сборной

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Вингер"Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поблагодарил Андрея Шевченко за работу в национальной команде.

"Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины.

Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли и как игроки, и как сборная – было бы невозможно без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех.

Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу", – написал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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