Ярмоленко: Приятно вспоминать последние 5 лет с Шевченко в сборной

Вингер"Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поблагодарил Андрея Шевченко за работу в национальной команде.

"Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины.

Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли и как игроки, и как сборная – было бы невозможно без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех.

Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу", – написал Ярмоленко.