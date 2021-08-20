"Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти". Судаков - о неудавшемся дебюте на Евро

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, о чем думал, когда не успел выйти на замену в четвертьфинале Евро-2020 против Англии (0:4).

- На чемпионате Европы, когда ты 5 минут стоял с Довбиком и Тымчиком перед заменой, о чем ты думал?

- Я смотрю, что уже контроль какой-то позиционный начался, никто никуда не спешит. Смотрю на табло – 86-й минута. Думаю: "Не верю, что не выйду. Не может такого быть".

87-я минута, 88-я минута, стою и думаю: "Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти".

Катают мяч, он не выходит. Финальный свисток и у меня прям такое сильно расстройство внутри наступило. Одно дело, когда не было даже возможности выйти, а я вот стою, могу уже выйти, пусть даже для галочки.

Дебют в 18 лет, уже было бы солидно. Я расстроился, было немного обидно", - рассказал Судаков.

К слову, 18-летний хавбек трижды выходил на замену в контрольных матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.