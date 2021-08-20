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"Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти". Судаков - о неудавшемся дебюте на Евро

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Хавбек - о матче против Англии на чемпионате Европы

"Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти". Судаков - о неудавшемся дебюте на Евро

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, о чем думал, когда не успел выйти на замену в четвертьфинале Евро-2020 против Англии (0:4).

- На чемпионате Европы, когда ты 5 минут стоял с Довбиком и Тымчиком перед заменой, о чем ты думал?

- Я смотрю, что уже контроль какой-то позиционный начался, никто никуда не спешит. Смотрю на табло – 86-й минута. Думаю: "Не верю, что не выйду. Не может такого быть".

87-я минута, 88-я минута, стою и думаю: "Ну, пожалуйста, просто хотя бы выйти".

Катают мяч, он не выходит. Финальный свисток и у меня прям такое сильно расстройство внутри наступило. Одно дело, когда не было даже возможности выйти, а я вот стою, могу уже выйти, пусть даже для галочки.

Дебют в 18 лет, уже было бы солидно. Я расстроился, было немного обидно", - рассказал Судаков.

К слову, 18-летний хавбек трижды выходил на замену в контрольных матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (9)
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sergkir
20.08.2021 в 13:44
Ты вообще в сборную каким Макаром попал? Ещё и выйти для галочки мечта! К чему катится сборная???
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 13:03
Хай перед кожним туром УПЛ каже Зебрі: ну пажалуста, постав міня в старт
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0
-2
dalexx (Украина)
20.08.2021 в 12:39
Такие партнёры играли, не могли мяч выбить в аут. Подонки. И Шева тоже хорош, не вмешался в ситуацию.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 12:45
Шева "гарний" тим, що поставив заміну лише на 87-й хвилині, коли рахунок вже хвилин зо 20 був 0:4, і він без ніякого остраху міг випускати на поле хоч своїх малолітніх дітей - гірше все одно стати не могло.
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 13:01
Не могло яка різниця 04 чи там 0-8
0
-1
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 13:18
Так хоч 0:40! На що це впливало для збірної, яка все одно вилітала? Хіба що це могло вплинути на можливість вигідного працевлаштування самого Шеви. Але збірній-то з того яка користь? Грати на Євро для будь-якого спортсмена - це психологічно дуже важливий досвід, який Шева кільком гравцям своєї команди так і не надав.
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 14:20
Є таке слово престиж, до того ж бали у рейтингу УЄФА
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 12:20
Таких як цей ахметівський непотріб, а УПЛ сотні, вони теж хотіли б вийти на хвилину, засвітитися
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
20.08.2021 в 11:39
"Солідності" вихід на хвилину не додає, а от настрій піднімає. Або опускає, якщо так і не відбувається...
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+3
0


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