  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Казахстан готовится принять Украину в Нур-Султане
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Казахстан готовится принять Украину в Нур-Султане

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Матч отбора на ЧМ-2022 не будет перенесен

Казахстан готовится принять Украину в Нур-Султане

фото - Олександр Приходько

Новина українською

На данный момент вопрос о переносе матча Казахстан - Украина в другую в страну не обсуждается, пишет Meta-ratings.

Один из представителей казахстанской федерации футбола проинформировал источник, что подготовка к матчу со сборной Украины ведется в плановом режиме.

Что касается ситуации в стране COVID-19, то сейчас статистика идёт на спад по сравнению с прошедшими днями. В среднем заболеваемость по стране составляет около 7 тысяч человек в сутки.

Сейчас матчи чемпионата и игры в еврокубках проходят в Казахстане без зрителей, игра с Украиной тоже не станет исключением.

Доступ для работы на стадионе получат представители прессы, в том числе и из Украины. Жёстких ограничений на въезд в Казахстан сейчас нет.

Напомним, вчера, 19 августа журналист ТК Футбол Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается вариант переноса матча отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины в другую страну из-за всплеска коронавируса в Казахстане. Поединок должен состояться 1 сентября в Нур-Султане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...