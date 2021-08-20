Казахстан готовится принять Украину в Нур-Султане

На данный момент вопрос о переносе матча Казахстан - Украина в другую в страну не обсуждается, пишет Meta-ratings.

Один из представителей казахстанской федерации футбола проинформировал источник, что подготовка к матчу со сборной Украины ведется в плановом режиме.

Что касается ситуации в стране COVID-19, то сейчас статистика идёт на спад по сравнению с прошедшими днями. В среднем заболеваемость по стране составляет около 7 тысяч человек в сутки.

Сейчас матчи чемпионата и игры в еврокубках проходят в Казахстане без зрителей, игра с Украиной тоже не станет исключением.

Доступ для работы на стадионе получат представители прессы, в том числе и из Украины. Жёстких ограничений на въезд в Казахстан сейчас нет.

Напомним, вчера, 19 августа журналист ТК Футбол Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается вариант переноса матча отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины в другую страну из-за всплеска коронавируса в Казахстане. Поединок должен состояться 1 сентября в Нур-Султане.