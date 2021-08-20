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Казахстан готовится принять Украину в Нур-Султане
Матч отбора на ЧМ-2022 не будет перенесен
фото - Олександр Приходько
На данный момент вопрос о переносе матча Казахстан - Украина в другую в страну не обсуждается, пишет Meta-ratings.
Один из представителей казахстанской федерации футбола проинформировал источник, что подготовка к матчу со сборной Украины ведется в плановом режиме.
Что касается ситуации в стране COVID-19, то сейчас статистика идёт на спад по сравнению с прошедшими днями. В среднем заболеваемость по стране составляет около 7 тысяч человек в сутки.
Сейчас матчи чемпионата и игры в еврокубках проходят в Казахстане без зрителей, игра с Украиной тоже не станет исключением.
Доступ для работы на стадионе получат представители прессы, в том числе и из Украины. Жёстких ограничений на въезд в Казахстан сейчас нет.
Напомним, вчера, 19 августа журналист ТК Футбол Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается вариант переноса матча отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины в другую страну из-за всплеска коронавируса в Казахстане. Поединок должен состояться 1 сентября в Нур-Султане.
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