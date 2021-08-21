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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Пятов: Услышав о назначении Андрея Шевченко 5 лет назад, я сказал, что сборная не будет прежней

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок очень благодарен коучу

Пятов: Услышав о назначении Андрея Шевченко 5 лет назад, я сказал, что сборная не будет прежней

ffu.ua

Новина українською

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал уход Андрея Шевченко со сборной Украины:

"5 лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: "Сборная больше не будет прежней".

Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали. Все, как обещали.

Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу, как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.

Николаевич, спасибо за все это", – написал Пятов.

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Пятов Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.08.2021 в 15:47
А до цього якою була?)
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Dimka26 (Чернигов)
21.08.2021 в 15:59
а до этого Францию рвала со счетом 2:0
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Papaye (Dnipro)
21.08.2021 в 16:45
Учитывая результат и ужасную игру в ответном матче, я бы не назвал это успехом.
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vladimir_vy (Николаев)
21.08.2021 в 16:53
Ага и обосравшись проигрывала 3-0
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