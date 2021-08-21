Пятов: Услышав о назначении Андрея Шевченко 5 лет назад, я сказал, что сборная не будет прежней

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал уход Андрея Шевченко со сборной Украины:

"5 лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: "Сборная больше не будет прежней".

Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали. Все, как обещали.

Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу, как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.

Николаевич, спасибо за все это", – написал Пятов.