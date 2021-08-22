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Национальная сборная Украины

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Михайличенко: Станет ли Ребров тренером сборной? Никогда не говори никогда

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Функционер имеет некоторые предположения

Михайличенко: Станет ли Ребров тренером сборной? Никогда не говори никогда

uaf.ua

Новина українською

Функционер УАФ Алексей Михайличенко дал комментарий на счет назначения Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины:

– После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.

Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать.

- Большая разница между работой с молодыми и опытными футболистами?

– Конечно, разница есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать.

С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому.

- Почему исполняющий обязанности, а не главный тренер?

– Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.

- Есть возможность, что все-таки Ребров станет тренером сборной Украины?

– Никогда не говори никогда. Конечно, есть, – сказал Михайличенко.

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В статье: Сергей Ребров Алексей Михайличенко Национальная сборная Украины
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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 13:22
Твою мать два бездаря Лесик и Беляш........
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+1
0
simply_the_best (Львов)
22.08.2021 в 14:03
2 просто бездаря
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0
0


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