Михайличенко: Станет ли Ребров тренером сборной? Никогда не говори никогда

Функционер УАФ Алексей Михайличенко дал комментарий на счет назначения Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины:

– После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.

Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать.

- Большая разница между работой с молодыми и опытными футболистами?

– Конечно, разница есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать.

С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому.

- Почему исполняющий обязанности, а не главный тренер?

– Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.

- Есть возможность, что все-таки Ребров станет тренером сборной Украины?

– Никогда не говори никогда. Конечно, есть, – сказал Михайличенко.