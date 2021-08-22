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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Андрей Шевченко: Мне интересен проект. Это может быть либо клуб, или еще и сборная

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич не хочет оставаться без работы

Андрей Шевченко: Мне интересен проект. Это может быть либо клуб, или еще и сборная

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое будущее:

"Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть. Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего. Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта (с УАФ – прим.).

Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты касательно, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут.

В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении.

– Где хочется себя попробовать в будущем?

– Посмотрим. Мне интересен проект.

Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты", - сказал Шевченко.

Напомним, что Андрей Николаевич на протяжении последних пяти лет работал у руля Национальной сборной Украины. В июле УАФ не смогла договориться с тренером и он покинул свой пост. Сейчас Шевченко остается без работы, но он хочет работать в клубе из Англии или Италии.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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Я так думаю... (КиЇв)
23.08.2021 в 01:01
«Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта»; Мы рассматриваем разные варианты", - сказал Шевченко. Это Шевченко о себе во множественном числе говорит или о том, что он без жены сам никакие решения самостоятельно не принимает? Если так, тогда да, можно говорить «мы», а если о себе то это мания величия или самовлюблённость- «нарцисизм». А вообще то, не хотелось бы, чтобы он опять вернулся в сборную. Для меня отношение к Шевченку сформировалось на основе трёх его поступков: то каким образом он пришёл в сборную, как ушёл из неё и после его слов о работе в сборной когда он сказал: «Для меня работа в сборной это приключение». Вот пусть теперь «приключение» ищет в другом месте.
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Цап-царап (Харків)
23.08.2021 в 00:08
Была такая фигуристка Оксана Баюл, гордость Украины, которая теперь (и давно) живёт в США, а ещё, за всё хорошее, пыталась отсудить у государства 50 млн. долларов...
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friday13 (Івано-Франківськ)
23.08.2021 в 00:02
замість петракова в у18. дуже цікавий проект молодої збірної
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Mexxxxx (Просяная)
23.08.2021 в 00:01
А своя сборная значит не интересная? Та и правильно, на чемпионат мира уже вряд ли выйдет, чего время зря тратить.
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