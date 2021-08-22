Андрей Шевченко: Мне интересен проект. Это может быть либо клуб, или еще и сборная

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое будущее:

"Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть. Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего. Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта (с УАФ – прим.).

Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты касательно, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут.

В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении.

– Где хочется себя попробовать в будущем?

– Посмотрим. Мне интересен проект.

Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты", - сказал Шевченко.