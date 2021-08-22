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Андрей Шевченко: Мне интересен проект. Это может быть либо клуб, или еще и сборная
Андрей Николаевич не хочет оставаться без работы
Фото - Олександр Приходько
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое будущее:
"Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть. Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего. Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта (с УАФ – прим.).
Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты касательно, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут.
В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении.
– Где хочется себя попробовать в будущем?
– Посмотрим. Мне интересен проект.
Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты", - сказал Шевченко.
Напомним, что Андрей Николаевич на протяжении последних пяти лет работал у руля Национальной сборной Украины. В июле УАФ не смогла договориться с тренером и он покинул свой пост. Сейчас Шевченко остается без работы, но он хочет работать в клубе из Англии или Италии.
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