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Шовковский вошел в тренерский штаб Петракова в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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СаШо остается в сборной

Шовковский вошел в тренерский штаб Петракова в сборной Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кто вошел в его штаб.

- Всех интересует, как вы будете планировать свою работу. В какой футбол будет играть сборная? Успеете дать свои идеи или будете продолжать дело Шевченко?

– С Люксмебургом, Литвой я тоже всегда играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Я тоже хочу играть первым номером. Но надо же играть эффективно.

В таком серьезном положении на что надо играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Я ответил на этот вопрос?

- Да. Насколько у вас сформирован тренерский штаб?

– Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть.

- Сколько вы спали в последнее время?

– Со снотворным. Ну это нормально, так должно быть. Я же сам, меня никто не заставлял. Это приятная ноша.

- Тяжело сейчас?

– Тяжело, честно скажу. Переживаю, ответственность огромная на мне, моих ребятах, футболистах", – сказал Петраков.

Скорее всего, в тренерский штаб вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

Шовковский ранее работал в штабе Андрея Шевченко в сборной. Также отметим, что Андрей Анненков согласился войти в тренерский штаб Петракова.

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В статье: Александр Шовковский Украина Александр Петраков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (3)
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cucumber (Киев)
23.08.2021 в 13:07
Сподівання лише на те, що новому штабові вдасться ліквідувати втрати Шевченка в іграх з фінами та казахами. Та ще хотілося б достойно зіграти з французами. Хай щастить, тренеру!вася огурцов, якому дуже хочеться побачити збірну у Катарі.
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Рівнянин (Рівне)
23.08.2021 в 12:09
Щось мені так здається,що збірну в Катар він витягне.В ньому в рази менше глямура,і в рази більше практицизму,а ніж у Шеви.
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RomkoLviv (Львів)
23.08.2021 в 12:42
Шкода тільки, що часу в нього мало. Але надіємося на краще.
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