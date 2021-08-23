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Шовковский вошел в тренерский штаб Петракова в сборной Украины
СаШо остается в сборной
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кто вошел в его штаб.
- Всех интересует, как вы будете планировать свою работу. В какой футбол будет играть сборная? Успеете дать свои идеи или будете продолжать дело Шевченко?
– С Люксмебургом, Литвой я тоже всегда играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Я тоже хочу играть первым номером. Но надо же играть эффективно.
В таком серьезном положении на что надо играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Я ответил на этот вопрос?
- Да. Насколько у вас сформирован тренерский штаб?
– Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть.
- Сколько вы спали в последнее время?
– Со снотворным. Ну это нормально, так должно быть. Я же сам, меня никто не заставлял. Это приятная ноша.
- Тяжело сейчас?
– Тяжело, честно скажу. Переживаю, ответственность огромная на мне, моих ребятах, футболистах", – сказал Петраков.
Скорее всего, в тренерский штаб вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.
Шовковский ранее работал в штабе Андрея Шевченко в сборной. Также отметим, что Андрей Анненков согласился войти в тренерский штаб Петракова.
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