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Национальная сборная Украины

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Петраков довызвал на сентябрьские матчи сборной двух вратарей

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Пятов и Ризнык заменят травмированных Бущана и Трубина

Петраков довызвал на сентябрьские матчи сборной двух вратарей

Новина українською

В связи с повреждениями голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, ранее вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Украины, и.о. главного тренера сине-желтых Александр Петраков довызвал двух вратарей - Андрея Пятова из донецкого "Шахтера" и Дмитрия Ризныка с полтавской "Ворсклы".

Также изначально на сбор был вызван Андрей Лунин из "Реала".

Напомним, что 37-летний Пятов защищал цвета национальной команды в 97-ми матчах, в 19 из которых выводил сборную на игру в качестве капитана.

22-летний Резник неоднократно принимал участие в собрании главной команды, однако пока не выходил в ее составе на поле.

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В статье: Андрей Пятов Дмитрий Ризнык
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Источник:
УАФ

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Комментарии (19)
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Stuntriding (Киев)
23.08.2021 в 18:16
Бущан, Трубин травмированы перед играми и это огромная дыра в воротах сборной.Но тянуть пристарелого Пятова за былые заслуги и непонятного Ризныка в сборную, вместо Бойко и Панькива, это бред.Ну с новым тренером понятно. А вот Шовковский и Кернозенко что, слепые и не видят кто на сегодняшний день лучше?!?
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
23.08.2021 в 17:49
Если не принимать во внимание травмированных, то сейчас лучшие Бойко и Панькив. Они должны играть в сборной.
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+3
-1
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Степан Срака
23.08.2021 в 17:30
все буде добре
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0
-1
nivroku (Odessa)
23.08.2021 в 17:21
Я не розумію. Бойко зараз взагалі найкращий, на даний момент він кращий від Бущана. Пятов завжди мав певну планку, яка не дозволяла йому бути видатним воротарем, а не просто хорошим. Лунін практики не має, щоправда сейв зробив в одненькому матчі за Реал, добре, Лунін може бути. Різник... Чим Різник кращий від Бойка? Тим більше, Бойко добре зіграний з основою збірної - київським захистом. Починаю хвилюватись із цим тренером, ось чому не захотіли Мирона, він би ставив тих, хто кращий, а не тих, кого йому підказують.
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+3
-1
Gerd Muller (Житомир)
23.08.2021 в 17:19
Вот теперь точно ...опа!
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0
0
Chvalua (Винница)
23.08.2021 в 17:15
Если Пятов с Монако нормально отстоит то может он и будет за сборную стоять. Лунина тоже не ахти как стрёмно ставить вообще без практики. В этом плане они с Пятовым на одном уровне. Так что все в руках Пятова в среду. Глядишь и сделает сотню)))
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+1
-5
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2021 в 16:57
Чомусь вважав, що викличуть Паньківа, Шевченка, Бойка.
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+4
-2
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 16:55
Так пятов же завершил уже со сборной, как его вызвали ?
Ответить
+5
0
Chvalua (Винница)
23.08.2021 в 17:16
Ну согласился помочь из за травм основных вратарей
Ответить
0
-1
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 17:53
Ну если бабки нормально платят то можно
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
23.08.2021 в 18:17
Пообещали до сотни дать отыграть)Ещё один коллекционер,после Толи
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0
0
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 16:42
Конечно, очень хочется, чтобы Пятиньо сыграл соточку за сборную, игра с Монако покажет или он ещё что-то могёт, а то по матчу с Черноморцем что-то стрёмно...
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+3
-5
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Stuntriding (Киев)
23.08.2021 в 18:19
Очередной Толя рекордсмен.Пох на сборную, главное сототочку отыграть.
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0
0
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Я так думаю... (КиЇв)
23.08.2021 в 16:31
Пятов поторопился с прощанием. У него 97 матчей за сборную. Почему бы не сыграть 100? Вполне может ещё и поиграть.
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+4
-2
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2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 17:03
Поиграть то может … Надеюсь, ни ему, ни Петракову, не прийдет в голову вползать в эту Соточку подобно некоему Зенитному функционеру …
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+8
0
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Я так думаю... (КиЇв)
23.08.2021 в 16:27
Пятов попрощался и заявил, что он заканчивает выступление за сборную.
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+7
0
MaximSK (Киев)
23.08.2021 в 16:31
Он согласился сыграть за сборную в сентябрьских матчах из за того что 2 основных вратаря выбыли.
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+1
-5
Dimka26 (Чернигов)
23.08.2021 в 16:35
как будто у нас мало вратарей хороших.
+12
0
alexfc (Киев)
23.08.2021 в 17:56
Просто остальные без опыта. Могут начать мандражировать и все. Он как молодняк Шахтера с Генком, Монако лажал. Так там терпимо, а вратарь это все , сразу торба в воротах
0
-2


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