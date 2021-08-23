Петраков довызвал на сентябрьские матчи сборной двух вратарей

В связи с повреждениями голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, ранее вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Украины , и.о. главного тренера сине-желтых Александр Петраков довызвал двух вратарей - Андрея Пятова из донецкого "Шахтера" и Дмитрия Ризныка с полтавской "Ворсклы".

Также изначально на сбор был вызван Андрей Лунин из "Реала".

Напомним, что 37-летний Пятов защищал цвета национальной команды в 97-ми матчах, в 19 из которых выводил сборную на игру в качестве капитана.

22-летний Резник неоднократно принимал участие в собрании главной команды, однако пока не выходил в ее составе на поле.