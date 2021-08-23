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Петраков довызвал на сентябрьские матчи сборной двух вратарей
Пятов и Ризнык заменят травмированных Бущана и Трубина
В связи с повреждениями голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, ранее вызванных на сентябрьский сбор
Также изначально на сбор был вызван Андрей Лунин из "Реала".
Напомним, что 37-летний Пятов защищал цвета национальной команды в 97-ми матчах, в 19 из которых выводил сборную на игру в качестве капитана.
22-летний Резник неоднократно принимал участие в собрании главной команды, однако пока не выходил в ее составе на поле.
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