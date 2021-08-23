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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Виктор Вацко: Петраков пришел на результат

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Журналист прокомментировал назначение нового главного тренера сборной Украины

Виктор Вацко: Петраков пришел на результат

Футбол24

Новина українською

Журналист Виктор Вацко считает, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков заточен на достижение результата.

"Петраков - суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в "издевательство" над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть "издеваются" над футболом как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию ​​или вничью сыграют. Курочка по зернышку".

"Когда состав сборной Украины играет вничью 1:1 с "Ингульцом" и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают от Рапида...", - сказал Вацко.

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В статье: Виктор Вацко Александр Петраков
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (9)
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djeff2015 (Запорожье)
23.08.2021 в 22:57
с этим тренером будет всё ок. есть уверенность.
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Goleon (Одесса)
23.08.2021 в 22:32
Сделайте его уже пресс-атташе Петракова, возможно это был посыл... похоже он на старте
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 22:13
Это все домыслы...... Сборная, как только погулобела, так и сразу на дно! Понимаете? Дно!? Голубое!? ...... ну?
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0
-1
Serhio79 (Kyiv)
23.08.2021 в 23:01
А що, ДК єдина команда в УПЛ, що в блакитній/синій формі грає?
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0
0
pnNikto (харків)
23.08.2021 в 22:11
А когда этот состав (который 1:1 с "ингульцом" ) обыграл Испанию - Вацко по-другому говорил.
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+1
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2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 22:35
Но согласись, в том матче мы летели по всем статьям, и должны были безнадёжно проигрывать. И для победы потребовался совершенно шикарный, удивительнейший гол. Это было чудо, наша победа, выстраданное, заслуженное, но чудо
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0
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2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 21:52
Сам топил за Петракова, хотя и понимал, что никаких "революций" ждать не приходится. Шева попытался, добился ранее немыслимых (для нашего футбола) высот, но куда-то все делось … Вот и остается, добиваться результата тем, что есть. Хай щастить …
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0
-1
Глюк Львів (Лемберг)
23.08.2021 в 21:47
Що значить - прийшов на результат?
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0
0
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armik (Киев)
23.08.2021 в 21:44
Несет какой-то бред.Как у него со здоровьем?Чето похудел.
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+3
0


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