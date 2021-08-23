Виктор Вацко: Петраков пришел на результат

Журналист Виктор Вацко считает, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков заточен на достижение результата.

"Петраков - суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в "издевательство" над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть "издеваются" над футболом как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию ​​или вничью сыграют. Курочка по зернышку".

"Когда состав сборной Украины играет вничью 1:1 с "Ингульцом" и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают от Рапида...", - сказал Вацко.