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Виктор Вацко: Петраков пришел на результат
Журналист прокомментировал назначение нового главного тренера сборной Украины
Футбол24
Журналист Виктор Вацко считает, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков заточен на достижение результата.
"Петраков - суровый мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в "издевательство" над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть "издеваются" над футболом как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию или вничью сыграют. Курочка по зернышку".
"Когда состав сборной Украины играет вничью 1:1 с "Ингульцом" и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают от Рапида...", - сказал Вацко.
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