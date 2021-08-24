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Петраков хочет видеть Гусева в тренерском штабе сборной Украины – источник

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Ждем развития ситуации

Петраков хочет видеть Гусева в тренерском штабе сборной Украины – источник

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пригласил в тренерский штаб ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева.

Маловероятно, что Гусев появится в национальной сборной, поскольку руководство Динамо не заинтересовано в его уходе.

Гусев с 2003 по 2016 года провел за сборную Украины 98 матчей и забил 13 мячей.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Александра Петракова вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, Александр Шовковский и Андрей Анненков.

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В статье: Олег Гусев Украина Александр Петраков
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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дЫркофан
24.08.2021 в 17:11
всё понятно с этой сборной
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2021 в 15:20
Гусева поставте главным тренером молодёжки вместо физрука Ротаня пока ещё не поздно
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