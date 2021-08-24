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Петраков хочет видеть Гусева в тренерском штабе сборной Украины – источник
Ждем развития ситуации
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пригласил в тренерский штаб ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева.
Маловероятно, что Гусев появится в национальной сборной, поскольку руководство Динамо не заинтересовано в его уходе.
Гусев с 2003 по 2016 года провел за сборную Украины 98 матчей и забил 13 мячей.
Ранее стало известно, что в тренерский штаб Александра Петракова вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, Александр Шовковский и Андрей Анненков.
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