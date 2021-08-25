Ризнык: Вызов в сборную Украины - ответственность за весь клуб

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал вызов в сборную Украины.

- Дмитрий, мы всей футбольной семьей ворсклян горды тем, что ты, воспитанник нашей школы, дождался таки вызова в национальную сборную. Чувствуешь ответственность за момент, который происходит в твоей футбольной биографии?

- Да, и не скрываю этого. Это ответственность за весь наш клуб. Не каждый день футболисты из "Ворсклы" зовут в ряды главной сборной страны. Нужно уже там доказывать, что есть в клубах, подобных нашему, исполнители, которые могут приносить пользу национальной команде.

- Где и при каких обстоятельствах застало тебя известие о вызове от Петракова?

- Подсознательно я был готов к этому. Возможно, где-то определенным стечением обстоятельств, как вы знаете, из-за травм Бущана и Трубина, но футбол и состоит из определенных случайных моментов и кое неожиданных обстоятельств. Где-то в ленте новостей увидел, так и узнал.

- И сразу же посыпались поздравления?

- Да, в соцсетях и просто на телефон поступило немало приятных СМС от друзей, знакомых и просто людей, которые болеют за "Ворсклу".

- Наверное, сразу же промелькнули в подсознании эпизоды большого триумфа на молодежном Чемпионате мира 2019 команды под руководством как раз Александра Петракова?

- Как сказал сам Александр Васильевич в одном из интервью, нужно уже забывать о том, что было. Спорт номер один требует подпитки свежими эмоциями. Теперь - новые горизонты. Я к этому полностью готов!

- День через день только и разговоров о твоем трансфере то к одному клубу, то к другому. Ведь устал уже комментировать это?

- Да, хочу просто быть здесь и сейчас. Приносить как можно больше пользы, выступая за клуб, который меня воспитал и довел до того уровня, на котором я сейчас есть. Время даст ответ на все вопросы.

- Когда вратарь парирует пенальти - это всегда невероятный энергетический заряд для всей команды. Каково чувствовать свою причастность к эпизоду, в который все это происходит?

- Когда за сомнительного счета некоторыми своими эффективными действиями подстраховал или выручил команду - это большой стимул расправить крылья. Мне приятно, когда могу таким образом отблагодарить тренерам и всей команде. Это моя работа.

- Некоторые СМИ после 5-го тура вышли с заголовками вроде, "Ворскла" обыграла "Металлист 1925" на классе". Приятно читать, когда так оценивают уровень команды?

- Невероятно! И это, пожалуй, и есть лучшая оценка нашей непростой работы.

- Каким бы хотел увидеть финиш сезона 2021/2022 для "Ворсклы"?

- Счастливым", - сказал Ризнык.