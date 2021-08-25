  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Чехии обнародовала заявку на товарищеский матч с Украиной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Чехии обнародовала заявку на товарищеский матч с Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Спарринг между национальными командами состоится 8 сентября

Сборная Чехии обнародовала заявку на товарищеский матч с Украиной

Фото: УАФ

Новина українською

Сборная Чехии объявила состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Беларусью и Бельгией, а также на товарищеский поединок с Украиной

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы на пресс-конференции в Праге объявил имена 20-ти исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022 и товарищеского поединка с Украиной.

Состав сборной Чехии:

Вратари: Томаш Вацлик ("Олимпиакос", Греция), Филипп Нгуен ("Словацко"), Ондржей Коларж ("Славия").

Защитники: Алеш Матею ("Брешия", Италия), Владимир Цоуфал ("Вест Хэм", Англия), Томаш Калас ("Бристоль", Англия), Ян Борил, Ондржей Кудела, Давид Зима (все - "Славия"), Якуб Брабец, Милан Гавел (оба - "Виктория").

Полузащитники: Антонин Барак ("Верона", Италия), Алекс Крал ("Спартак", Россия), Михал Садилек (ПСВ, Нидерланды), Якуб Янкто ("Сампдория", Италия), Томаш Холеш ("Славия"), Томаш Соучек ("Вест Хэм", Англия), Якуб Пешек ("Спарта").
Нападающие: Матей Выдра ("Бернли", Англия), Адам Гложек ("Спарта").

Кроме того, Ярослав Шилгавы имеет список из 19-ти резервных игроков, которые могут быть довызваны в основной состав в любой момент.

Резервные игроки сборной Чехии:

Вратари: Томаш Коубек ("Аугсбург", Германия), Алеш Мандоус ("Славия").

Защитники: Вацлав Емелька ("Ауд-Хеверле", Бельгия), Томаш Хайек ("Витесс", Нидерланды), Ян Лецякс ("Локомотива", Хорватия), Стефан Симич ("Хайдук", Хорватия), Патрицио Стронати ("Баник" ), Томаш Визнер ("Спарта").

Полузащитники: Павел Буха ("Виктория"), Ондржей Лингр, Яромир Змргал (оба - "Славия"), Михал Сачек, Давид Павелка (оба - "Спарта").

Нападающие: Михал Крменчик ("Брюгге", Бельгия), Томаш Пекгарт ("Легия", Польша), Мартин Долежал ("Яблонец"), Томаш Хорый ("Виктория"), Станислав Тецл, Ян Кухта (оба - "Славия").

Напомним, в рамках отбора ЧМ-2022 второго сентября сборная Чехии сыграет в Остраве с Беларусью, 5 сентября в Брюсселе - с Бельгией, а 8 сентября в Пльзене проведет товарищеский матч с Украиной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Чехия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...