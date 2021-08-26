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Все топы в сборе. Франция объявила состав на Украину

Национальная сборная Украины
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Что ни имя - то звезда

Все топы в сборе. Франция объявила состав на Украину

fff.fr

Новина українською

Сборная Франции объявила состав на три сентябрьских поединка отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам вызвал для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Финляндией 23-х исполнителей.

Состав сборной Франции

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ("Лилль"), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Курт Зума ("Челси", Англия), Жюль Кунде ("Севилья", Испания), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия).

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси", Англия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Орельяна Туамени ("Монако"), Корентин Толиссо ("Бавария", Германия), Жордан Верету ("Рома", Италия).

Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Антуанн Гризманн ("Барселона", Испания), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") , Карим Бензема ("Реал", Испания), Мусса Диаби ("Байер", Германия).

Напомним, что 1 сентября в Страсбурге Франция сыграет с Боснией и Герцеговиной, 4-го - в Киеве с Украиной, а 7-го - в Лионе с Финляндией.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
FFF

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
26.08.2021 в 19:24
Шахтёру просто повезло,что мяч срезал защитник Монако,но по игре"0!".Жаль.хорошая команда Монако,но футбол есть футбол:не забиваешь ты,тебе забивают или сам забиваешь!!! Но в ЛЧ такой "шары"не будет!Они вылетят и попадут,как всегда в ЛЕ!!!За Динамо вообще молчу,но вот с Шерифом было бы не плохо встретиться!Вернидуб должен был бы быть гл.тренером или сборной,или Динамо!!!Ну как всегда в своём отечестве- нет пророка!
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