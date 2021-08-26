Все топы в сборе. Франция объявила состав на Украину

Шахтёру просто повезло,что мяч срезал защитник Монако,но по игре"0!".Жаль.хорошая команда Монако,но футбол есть футбол:не забиваешь ты,тебе забивают или сам забиваешь!!! Но в ЛЧ такой "шары"не будет!Они вылетят и попадут,как всегда в ЛЕ!!!За Динамо вообще молчу,но вот с Шерифом было бы не плохо встретиться!Вернидуб должен был бы быть гл.тренером или сборной,или Динамо!!!Ну как всегда в своём отечестве- нет пророка!