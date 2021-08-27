Блохин: Уход Шевченко из сборной стал для меня неожиданностью

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин высказался об уходе Андрея Шевченко из национальной команды.

"Для сборной на Евро все могло сложиться совершенно по-другому. Не попади в перекладину, а забей Левандовски в заключительном матче группового этапа Польша - Швеция - и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры.

Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов - и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое", - сказал Блохин.