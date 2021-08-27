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Блохин: Уход Шевченко из сборной стал для меня неожиданностью
Специалист оставил команду в ответственный момент
Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин высказался об уходе Андрея Шевченко из национальной команды.
"Для сборной на Евро все могло сложиться совершенно по-другому. Не попади в перекладину, а забей Левандовски в заключительном матче группового этапа Польша - Швеция - и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры.
Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов - и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое", - сказал Блохин.
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