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Блохин: Не знаю, как зовут ассистента Кашшаи. Я не успел до него добежать

Национальная сборная Украины
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Памятный был момент

Блохин: Не знаю, как зовут ассистента Кашшаи. Я не успел до него добежать

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился воспоминаниями о поединке группового этапа Евро-2012 Англия — Украина (1:0).

Напомним, что во втором тайме того матча главный арбитр встречи Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича, когда мяч явно пересек линию ворот.

— Надо полагать, матч с Англией надолго запомнился одним эпизодом: когда Марко Девич переправил мяч в ворота, находившийся за линией Джон Терри сумел его выбить, а ассистент арбитра проморгал чистый гол...

— Это само собой. Но в целом я считаю, что в матче с англичанами со стороны сборной Украины была показана отличная игра. У кого-то, возможно, по этому поводу другое мнение, у меня — свое.

— Зато фамилия главного рефери, венгра Виктора Кашшаи, осталась в памяти украинских болельщиков на всю жизнь...

— Это точно. И у меня тоже.

— А фамилия того горе-ассистента?

— Не знаю. Я не успел до него добежать.

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В статье: Украина Олег Блохин
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