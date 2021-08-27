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Блохин: Не знаю, как зовут ассистента Кашшаи. Я не успел до него добежать
Памятный был момент
Бывший главный тренер
Напомним, что во втором тайме того матча главный арбитр встречи Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича, когда мяч явно пересек линию ворот.
— Надо полагать, матч с Англией надолго запомнился одним эпизодом: когда Марко Девич переправил мяч в ворота, находившийся за линией Джон Терри сумел его выбить, а ассистент арбитра проморгал чистый гол...
— Это само собой. Но в целом я считаю, что в матче с англичанами со стороны сборной Украины была показана отличная игра. У кого-то, возможно, по этому поводу другое мнение, у меня — свое.
— Зато фамилия главного рефери, венгра Виктора Кашшаи, осталась в памяти украинских болельщиков на всю жизнь...
— Это точно. И у меня тоже.
— А фамилия того горе-ассистента?
— Не знаю. Я не успел до него добежать.
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