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Блохин: После поражения от Испании на ЧМ-2006 поругался с Суркисом и уже собирал вещи
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Бывший главный тренер
— События финальной части чемпионата мира 2006 года, в котором руководимая вами сборная дошла до четвертьфинала, в памяти часто всплывают?
— Да нет. Наверное, я еще не в том возрасте, чтобы возвращаться назад (смеется). Смотрю только вперед.
— Матчи того мирового первенства отняли у вас немало нервных клеток, не так ли?
— Чемпионат мира отобрал очень много эмоций. Вы же наверняка знаете, что там был скандал, когда мы играли с Испанией. После того матча я уже собирал вещи, чтобы покинуть сборную.
— По какой причине?
— Поругался с Суркисом, так как после 0:4 от испанцев на меня с его стороны был "наезд". Впрочем, об этом все знают.
— Апогеем всех переживаний стала игра 1/8 финала со Швейцарией. Радость от ее исхода наверняка вмиг сняла накопившееся напряжение и разгрузила психологически?
— Да, так и было. А ведь могли и не выиграть, так как пенальти — это лотерея... До этого мы никогда не попадали в финальную часть чемпионата мира. И уже сам факт нашего участия в нем — это колоссальный успех для Украины. А дальше сделали шаг чуть выше, войдя в восьмерку лучших. Даже если бы мы проиграли все матчи на мировом первенстве — все равно лично для меня это был бы успех. А дальше нужно уже ставить другую цель — двигаться вперед.
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