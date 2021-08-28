Довбик может пропустить матчи сборной из-за травмы

Артем Довбик может не принять участия в сентябрьском сборе украинской национальной команды. Тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич сообщает о серьезной травме футболиста:

"Довбик в последнем матче с "Рухом" получил серьезный удар между ребрами, очень большая гематома, сегодня сделали МРТ. Целую неделю он не тренировался на полную, и очень большой знак вопроса, сыграет ли он за сборную", - сказал Йовичевич.

Матч со сборной Казахстана состоится в среду 1-го сентября.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травм не примут участие в матче сразу три вратаря: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин.