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Довбик может пропустить матчи сборной из-за травмы
Игрок получил повреждение
фото - СК Дніпро-1
Артем Довбик может не принять участия в сентябрьском сборе украинской национальной команды. Тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич сообщает о серьезной травме футболиста:
"Довбик в последнем матче с "Рухом" получил серьезный удар между ребрами, очень большая гематома, сегодня сделали МРТ. Целую неделю он не тренировался на полную, и очень большой знак вопроса, сыграет ли он за сборную", - сказал Йовичевич.
Матч со сборной Казахстана состоится в среду 1-го сентября.
Напомним, ранее стало известно, что из-за травм не примут участие в матче сразу три вратаря: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин.
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