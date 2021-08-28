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Довбик может пропустить матчи сборной из-за травмы

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Игрок получил повреждение

Довбик может пропустить матчи сборной из-за травмы

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Артем Довбик может не принять участия в сентябрьском сборе украинской национальной команды. Тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич сообщает о серьезной травме футболиста:

"Довбик в последнем матче с "Рухом" получил серьезный удар между ребрами, очень большая гематома, сегодня сделали МРТ. Целую неделю он не тренировался на полную, и очень большой знак вопроса, сыграет ли он за сборную", - сказал Йовичевич.

Матч со сборной Казахстана состоится в среду 1-го сентября.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травм не примут участие в матче сразу три вратаря: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин.

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В статье: Национальная сборная Украины Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 20:41
Кажуть що він кудись переходить. Тому й типа травма.
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0
0
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2.dc (Николаев)
28.08.2021 в 20:04
Твою мать, как не вовремя … опять Сборная остается с этой мазилы Яремчука пробавляться …(
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 20:42
А хто з них більше забив)
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0
0
balamyt (Boston)
28.08.2021 в 20:02
Просто Петраков попросил приберечь Довбика для СБУ..Ну Днепр1 и без него справился
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0
-1


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