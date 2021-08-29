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Национальная сборная Украины

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УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Без неожиданностей

УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Трибуна/Автор невідомий

Новина українською

Украинская ассоциация футбола представила новый тренерский штаб сборной Украины.

В него вошли шесть специалистов:

  • Александр Петраков - исполняющий обязанности главного тренера.
  • Александр Шовковский и Андрей Анненков - ассистенты главного тренера.
  • Вячеслав Кернозенко - тренер вратарей.
  • Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев - тренеры по физподготовке.
УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины - изображение 1

Напомним, что первый матч под руководством этого тренерского штаба "сине-желтые" проведут в Казахстане против тамошней сборной 1 сентября. Дебютная тренировка сборной Украины запланирована на сегодня.

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В статье: Украина УАФ
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Комментарии (11)
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negoro (kharkov)
29.08.2021 в 13:26
У відставку разом з УАФ підуть?
Ответить
+1
-1
vadooo (Слатино)
29.08.2021 в 13:17
Муж Пикапа обрек их на провал.
Ответить
0
0
vadooo (Слатино)
29.08.2021 в 13:17
Муж Пазика
Ответить
+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
29.08.2021 в 13:03
Дрим тим гении тренерского цеха , уже чую как он их заряжает бица-бароца зародену
Ответить
0
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 12:41
А шовковский там каким боком ???? Пристроили динамовское сердце чтобы не голодал.....
Ответить
+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
29.08.2021 в 13:06
там все голодающие сироты
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
29.08.2021 в 13:07
,
Ответить
0
0
cucumber (Киев)
29.08.2021 в 12:23
А де Гусев?
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
29.08.2021 в 12:23
А сегодня ещё матчи 6-го тура в УПЛ. То каким составом сборная будет проводить тренировку? P.S. Пожелаю Петракову и сборной успехов в ближайших отборочных матчах!
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0
0
alvidud (Город которого нет)
29.08.2021 в 12:13
Надеюсь тутышняя сборная выиграет у "тамошней"!
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
29.08.2021 в 12:20
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0
0


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