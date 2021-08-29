Национальная сборная Украины
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УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины
Без неожиданностей
Трибуна/Автор невідомий
Украинская ассоциация футбола представила новый тренерский штаб сборной Украины.
В него вошли шесть специалистов:
- Александр Петраков - исполняющий обязанности главного тренера.
- Александр Шовковский и Андрей Анненков - ассистенты главного тренера.
- Вячеслав Кернозенко - тренер вратарей.
- Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев - тренеры по физподготовке.
Напомним, что первый матч под руководством этого тренерского штаба "сине-желтые" проведут в Казахстане против тамошней сборной 1 сентября. Дебютная тренировка сборной Украины запланирована на сегодня.
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Комментарии (11)
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negoro (kharkov)
29.08.2021 в 13:26
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vadooo (Слатино)
29.08.2021 в 13:17
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vadooo (Слатино)
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ВасяКулебяка (Козливка)
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Соколов (Никополь)
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ВасяКулебяка (Козливка)
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ВасяКулебяка (Козливка)
29.08.2021 в 13:07
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cucumber (Киев)
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Я так думаю... (КиЇв)
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alvidud (Город которого нет)
29.08.2021 в 12:13
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Я так думаю... (КиЇв)
29.08.2021 в 12:20
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