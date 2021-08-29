Петраков назначил Пятова капитаном сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков сообщил, что капитаном на ближайшие матчи сборной Украины будет Андрей Пятов.

В качестве вице-капитана будет Андрей Ярмоленко. Все останется без изменений.

В специалиста был разговор с футболистами, Петраков считает, что они заслужили продолжать играть с такими званиями.

Напомним, что первые матчи под руководством нового тренерского штаба сборной Украины "сине-желтые" проведут уже в начале сентября: против Казахстана 1 сентября, Франции 4 сентября и Чехии 8 сентября.