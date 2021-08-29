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Петраков назначил Пятова капитаном сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решил без изменений

Петраков назначил Пятова капитаном сборной Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков сообщил, что капитаном на ближайшие матчи сборной Украины будет Андрей Пятов.

В качестве вице-капитана будет Андрей Ярмоленко. Все останется без изменений.

В специалиста был разговор с футболистами, Петраков считает, что они заслужили продолжать играть с такими званиями.

Напомним, что первые матчи под руководством нового тренерского штаба сборной Украины "сине-желтые" проведут уже в начале сентября: против Казахстана 1 сентября, Франции 4 сентября и Чехии 8 сентября.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Пятов Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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miha (Нежин)
29.08.2021 в 14:14
Динамо Витинье таки покупают...
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Цап-царап (Харків)
29.08.2021 в 14:09
Да когда тут что менять, за два дня до начала...
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Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 14:05
О боже, неужели нет другого ? Да тот же Ярмоленко, Малиновский
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Fontango (Kharkov)
29.08.2021 в 14:16
А чем тебе Пятов не устраивает?
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