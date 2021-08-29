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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Национальная команда Украины начала сентябрьский сбор

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Сборная проведет два матча

Национальная команда Украины начала сентябрьский сбор

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня национальная команда Украины начала сентябрьский сбор, в рамках которого будут проведены два матча. Он станет первым под руководством наставника Александра Петракова.

Первого сентября Украина сыграет на выезде против команды Казахстана, а уже в субботу 4-го - со сборной Франции на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Обратим внимание. что на сбор прибыл Артем Довбик, состояние здоровья которого еще вчера было под вопросом.

Национальная команда Украины начала сентябрьский сбор - изображение 1

Национальная команда Украины начала сентябрьский сбор - изображение 2
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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков Национальная сборная Франции Национальная сборная Казахстана
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Комментарии (4)
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Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 18:53
Дивлюсь сьогодняшні матчі Сергійчук за Верес феєрить, Ахмедзаде в Минаї. а форвардів для ЗБУ нема.
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0
-2
Рівнянин (Рівне)
29.08.2021 в 19:18
Якщо Сергійчук футболіст,то я папа Римський.
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+3
-1
avatar
2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 18:43
Вообще ж.опа со временем. Ротаню б дали неделю на сборы, Шеве - месяц, а тут … с колес, и пусть попробуют не выигрывать …
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+5
0
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 18:45
А ви й тут знайшли зраду зрадну.
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0
-2


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