Сегодня национальная команда Украины начала сентябрьский сбор, в рамках которого будут проведены два матча. Он станет первым под руководством наставника Александра Петракова.

Первого сентября Украина сыграет на выезде против команды Казахстана, а уже в субботу 4-го - со сборной Франции на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Обратим внимание. что на сбор прибыл Артем Довбик, состояние здоровья которого еще вчера было под вопросом.