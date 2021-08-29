Национальная сборная Украины
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Национальная команда Украины начала сентябрьский сбор
Сборная проведет два матча
УАФ/Автор невідомий
Сегодня национальная команда Украины начала сентябрьский сбор, в рамках которого будут проведены два матча. Он станет первым под руководством наставника Александра Петракова.
Первого сентября Украина сыграет на выезде против команды Казахстана, а уже в субботу 4-го - со сборной Франции на НСК "Олимпийском" в Киеве.
Обратим внимание. что на сбор прибыл Артем Довбик, состояние здоровья которого еще вчера было под вопросом.
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Комментарии (4)
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Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 18:53
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