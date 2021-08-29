Всё-таки без Довбика. Нападающий покинул расположение сборной из-за травмы

Артем Довбик не сможет помочь сборной Украины в матчах против Казахстана и Франции, которые состоятся 1-го и 4-го сентября соответственно.

Нападающий прибыл сегодня на сбор с результатом МРТ-обследования, которое констатировало повреждения области грудной клетки с образованием гематомы. Эту травму Довбик получил в матче УПЛ "Днепр-1" - "Рух" (2:0).

По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Таким образом, Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.