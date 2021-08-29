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Всё-таки без Довбика. Нападающий покинул расположение сборной из-за травмы
Игрок не поможет национальной команде
Артем Довбик не сможет помочь сборной Украины в матчах против Казахстана и Франции, которые состоятся 1-го и 4-го сентября соответственно.
Нападающий прибыл сегодня на сбор с результатом МРТ-обследования, которое констатировало повреждения области грудной клетки с образованием гематомы. Эту травму Довбик получил в матче УПЛ "Днепр-1" - "Рух" (2:0).
По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Таким образом, Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.
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