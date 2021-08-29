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Всё-таки без Довбика. Нападающий покинул расположение сборной из-за травмы

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Игрок не поможет национальной команде

Всё-таки без Довбика. Нападающий покинул расположение сборной из-за травмы

Новина українською

Артем Довбик не сможет помочь сборной Украины в матчах против Казахстана и Франции, которые состоятся 1-го и 4-го сентября соответственно.

Нападающий прибыл сегодня на сбор с результатом МРТ-обследования, которое констатировало повреждения области грудной клетки с образованием гематомы. Эту травму Довбик получил в матче УПЛ "Днепр-1" - "Рух" (2:0).

По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Таким образом, Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.

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В статье: Национальная сборная Украины Артем Довбик Национальная сборная Франции Национальная сборная Казахстана
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Источник:
Сайт УАФ

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Комментарии (1)
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Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 19:37
Сергійчука викликайте
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