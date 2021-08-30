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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В обойме Александра Петракова 26 исполнителей

Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Второй день сбора национальная команда Украины начала рано. В 7.15 - подъем, в 7.30 - завтрак.

Первая встреча сборников после Евро была теплой: за два месяца ребята уже соскучились друг за другом. Дружеские объятия, веселые шутки и обмен положительными эмоциями - все это мгновенно восстановило атмосферу единой семьи сборной Украины.

Однако долго разговаривать не было времени, ведь восьмого утра был назначен выезд автобуса из гостиницы в аэропорт Борисполь. К "Оперы" сине-желтые вернутся на рассвете 2 сентября, а пока - ориентир на Нур-Султан.

В 10.00 в столице Казахстана вылетят 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной. Сегодня вечером в лагерь главной команды страны в отель St. Regis прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба.

Легионеры достанутся отеля после 10 вечера. К этому времени сборники успеют провести вечернюю тренировку на искусственном газоне в манеже Казахстанской федерации футбола.

Ранее сообщалось, что присутствие Романа Яремчука в сборной Украины под вопросом.

Поэтому полный состав национальной команды Украины - 26 исполнителей - соберется уже на завтрашнем завтраке.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ( "Динамо" Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия", Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером - изображение 1Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером - изображение 2Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером - изображение 3Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером - изображение 4Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером - изображение 5Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером - изображение 6
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.08.2021 в 10:24
Ще б когось із нападників враховуючи травму Довбика та функціональний стан Яремчука.
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2.dc (Николаев)
30.08.2021 в 10:17
Сикан? А куда ж Петраков без Сикана …) Впрочем, я только ЗА. Жаль, у П совсем не было времени ни на что. Думаю, тогда и СбУ б и помолодела, и одновременно усилилась (чемпионами Мира)))))
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