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Отец Яремчука: У Романа два дня была температура, но он полетит в Казахстан
У форварда была температура после вакцинации от коронавируса
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Во вчерашнем календарном матче чемпионата Португалии с "Тонделой" (2:1) нападающего национальной сборной Украины и "Бенфики" Романа Яремчука не было даже в заявке его команды.
Отец Романа - Олег Степанович рассказал о причинах отсутствия сына:
"В конце минувшей недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, почувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура и поэтому он не смог сыграть за "Бенфику".
Однако уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украина проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира".
Напомним, что матч Казахстан - Украина состоится в Нур-Султане первого сентября.
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