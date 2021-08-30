Отец Яремчука: У Романа два дня была температура, но он полетит в Казахстан

Во вчерашнем календарном матче чемпионата Португалии с "Тонделой" (2:1) нападающего национальной сборной Украины и "Бенфики" Романа Яремчука не было даже в заявке его команды.

Отец Романа - Олег Степанович рассказал о причинах отсутствия сына:

"В конце минувшей недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, почувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура и поэтому он не смог сыграть за "Бенфику".

Однако уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украина проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира".