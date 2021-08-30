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Национальная сборная Украины

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Стала известна бригада арбитров на матч Казахстан - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок состоится 1 сентября в Нур-Султане

Стала известна бригада арбитров на матч Казахстан - Украина

Фото: dutchreferee.com

Новина українською

На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина будет работать судейская бригада из Литвы во главе с 33-летним Донатасом Румшасом.

На линиях ему будут помогать Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Четвертый арбитр - Робертас Шмитас.

Отметим, что на матче отбора также будет система VAR, за которую будет отвечать нидерландец Кевин Блом. Ассистент арбитра системы VAR - Клей Руперте (Нидерланды).

Напомним, поединок Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
30.08.2021 в 14:48
Це достать часте явище, коли на матчі в якому обидві команди-учасниці з екс-срср судді також з пост-радянських країн.Приклади.2013 ЛЄ Актобе - Динамо К, суддя Кульбаков (Білорусь)2013 ЛЄ Нииме Калью (Естонія) - Дніпро, суддя Мажейка (Литва)2012 ЛЄ Левадія(Естонія)- Шяуляй (Литва) суддя Вадачкорія (Грузія)2012 ЛЄ Судува(Литва)-Даугава(Латвія), суддя Абдула(Україна)
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Acsakal (Kharkov)
30.08.2021 в 13:42
Нормально. Литовці нам друзі, та й ВАР збрехати не дасть.
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