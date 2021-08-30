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Стала известна бригада арбитров на матч Казахстан - Украина
Поединок состоится 1 сентября в Нур-Султане
Фото: dutchreferee.com
На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина будет работать судейская бригада из Литвы во главе с 33-летним Донатасом Румшасом.
На линиях ему будут помогать Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Четвертый арбитр - Робертас Шмитас.
Отметим, что на матче отбора также будет система VAR, за которую будет отвечать нидерландец Кевин Блом. Ассистент арбитра системы VAR - Клей Руперте (Нидерланды).
Напомним, поединок Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".
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