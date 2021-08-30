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Гусев рассказал, кто его приглашал войти в тренерский штаб сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Ассистент Мирчи Луческу признался, что получал предложение присоединиться к сборной

Гусев рассказал, кто его приглашал войти в тренерский штаб сборной Украины

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев подтвердил, что ему предлагали присоединиться к штабу сборной Украины.

"Мне звонили и предлагали войти в тренерский штаб сборной Украины. Один из тех, кто приглашал – Александр Шовковский. Имена других людей я не могу назвать по личным причинам. С Александром Петраковым я не говорил на эту тему.

Шовковский сказал мне, что он входит в новый тренерский штаб и.о. тренера сборной Украины Александра Петракова и спрашивал, готов ли я присоединиться. Я ответил – если это нужно стране, сборной, если меня отпустит Мирча Луческу, то я согласен. После нашего разговора с Шовковским с Мистером или с руководством "Динамо" эту тему мы не обсуждали, но предложение действительно было и я ответил, что готов работать на благо страны, если это потребуется.

При этом я уточнил, что имею действующий контракт с "Динамо", есть руководство, главный тренер команды – если они отпустят, то я с удовольствием войду в тренерский штаб сборной Украины", - сказал Гусев.

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В статье: Олег Гусев Украина Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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