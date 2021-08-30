Гусев рассказал, кто его приглашал войти в тренерский штаб сборной Украины

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев подтвердил, что ему предлагали присоединиться к штабу сборной Украины.

"Мне звонили и предлагали войти в тренерский штаб сборной Украины. Один из тех, кто приглашал – Александр Шовковский. Имена других людей я не могу назвать по личным причинам. С Александром Петраковым я не говорил на эту тему.

Шовковский сказал мне, что он входит в новый тренерский штаб и.о. тренера сборной Украины Александра Петракова и спрашивал, готов ли я присоединиться. Я ответил – если это нужно стране, сборной, если меня отпустит Мирча Луческу, то я согласен. После нашего разговора с Шовковским с Мистером или с руководством "Динамо" эту тему мы не обсуждали, но предложение действительно было и я ответил, что готов работать на благо страны, если это потребуется.

При этом я уточнил, что имею действующий контракт с "Динамо", есть руководство, главный тренер команды – если они отпустят, то я с удовольствием войду в тренерский штаб сборной Украины", - сказал Гусев.