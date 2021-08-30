Петраков: Буяльский будет выходить в основном составе, если будет соответствовать этой роли

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, будет ли играть полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в национальной команде.

"Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования.

Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть", – сказал Петраков.