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Петраков: Буяльский будет выходить в основном составе, если будет соответствовать этой роли
И.о главного тренера "сине-желтых" оценил перспективы хавбека "Динамо"
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, будет ли играть полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в национальной команде.
"Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования.
Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть", – сказал Петраков.
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