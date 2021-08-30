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Петраков: Буяльский будет выходить в основном составе, если будет соответствовать этой роли

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

И.о главного тренера "сине-желтых" оценил перспективы хавбека "Динамо"

Петраков: Буяльский будет выходить в основном составе, если будет соответствовать этой роли

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, будет ли играть полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в национальной команде.

"Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования.

Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть", – сказал Петраков.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев) Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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hajo23
30.08.2021 в 16:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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MaximSK (Киев)
30.08.2021 в 15:17
Мне кажется Петраков выпустит Буяльского в основе в матче с Казахстаном.
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