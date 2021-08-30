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Сборная Украины прибыла в Казахстан - ФОТО
Пока что без легионеров
uaf.ua
В столицу Казахстана прибыло 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной.
Позже вечером также прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба. Легионеры прибудут в отель после 10 вечера.
К этому времени сборники успеют провести вечернюю тренировку на искусственном газоне в манеже Казахстанской федерации футбола.
Ранее сообщалось, что присутствие Романа Яремчука в сборной Украины
Поэтому полный состав национальной команды Украины - 26 исполнителей - соберется уже на завтрашнем завтраке.
Состав сборной Украины на сентябрьский сбор
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо" Киев).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк)
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