Сборная Украины прибыла в Казахстан - ФОТО

Сборная Украины прибыла в Казахстан на матч квалификации ЧМ-2022 против местной национальной команды.

В столицу Казахстана прибыло 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной.

Позже вечером также прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба. Легионеры прибудут в отель после 10 вечера.

К этому времени сборники успеют провести вечернюю тренировку на искусственном газоне в манеже Казахстанской федерации футбола.

Ранее сообщалось, что присутствие Романа Яремчука в сборной Украины под вопросом .

Поэтому полный состав национальной команды Украины - 26 исполнителей - соберется уже на завтрашнем завтраке.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо" Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк)