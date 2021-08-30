Шовковский: В сборной сосредоточусь на организации игры в обороне

Помощник Александра Петракова Александр Шовковский рассказал о своих обязанностях в национальной сборной Украины .

- Как вы можете охарактеризовать свои обязанности в тренерском штабе?

- Мы с Александром Петраковым сначала много общались по телефону, я отсутствовал в Украине. Мы обсудили много вопросов. Первая цель на сегодня - решение задачи, которая стоит перед сборной. Что касается моих обязанностей, я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Все наработки мы сначала обсуждаем, а потом решение принимается тренерским штабом и лично Александром Васильевичем.

- После отставки Андрея Шевченко вы попрощались со сборной Украины, а затем снова оказались в команде. Что вы чувствуете по этому поводу?

- Когда Андрей Шевченко покинул сборную, я тоже написал заявление об увольнении. Затем, когда зашла речь о назначении нового штаба, у меня состоялся разговор с Александром Петраковым. Это известие было для меня неожиданным. После отставки я поехал отдыхать с семьей, и вдруг получил приглашение. Я совсем не был готов к этому. Размышлял некоторое время и решил, что тот опыт, который я получил при работе с прошлым штабом, нам пригодится.