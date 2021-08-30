  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Начали подтягиваться легионеры

Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины прибыла в Казахстан на матч квалификации ЧМ-2022 против местной национальной команды.

В столицу Казахстана прибыло 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной.

Уже вечером по прилету сборная провела тренировку, которое началось в 21.30 по местному времени.

После разминки футболисты поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактической работе.

В занятии приняли участие 15 полевых игроков и три вратарей. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов сегодня ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

Вернувшись в гостиницу, ребята встретились на ужине с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта, - Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатин и дебютантом сборной, Тарасом Качараба. Еще чуть позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Завтра команда в полном составе проведет официальную тренировку, а и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ.

Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО - изображение 1Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО - изображение 2Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО - изображение 3Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО - изображение 4Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО - изображение 5
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...