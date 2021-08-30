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Сборная Украины провела тренировку в Казахстане - ФОТО
Начали подтягиваться легионеры
Фото Павла Кубанова - УАФ
В столицу Казахстана прибыло 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной.
Уже вечером по прилету сборная провела тренировку, которое началось в 21.30 по местному времени.
После разминки футболисты поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактической работе.
В занятии приняли участие 15 полевых игроков и три вратарей. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов сегодня ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.
Вернувшись в гостиницу, ребята встретились на ужине с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта, - Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатин и дебютантом сборной, Тарасом Качараба. Еще чуть позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.
Завтра команда в полном составе проведет официальную тренировку, а и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ.
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