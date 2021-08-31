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Трубин: Очень интересно поработать с Петраковым
Голкипер "Шахтера" не поехал в сборную из-за травмы
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин высказался о назначении Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.
"Я никогда не работал с Петраковым и мне очень интересно. Каждый тренер приносит что-то новое для игроков и мне хочется посмотреть. К сожалению, не получилось поехать на эти сборы, надеюсь, что получится поехать на следующие сборы.
Я хочу понять, что он требует и может он откроет какое-то новое во мне или улучшит и это очень важно. А так за команду я не переживаю, потому что собраны хорошие игроки, высококлассные, просто нужно максимально сильно подготовиться, потому что времени будет очень мало, плюс сейчас этот будет перелёт в Казахстан поэтому нужно подготовиться по максимуму, тем более.
Я думаю, что все будут "злые", как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном, не будут уже думать, что это будет лёгкая прогулка и поэтому сейчас новый тренер принесёт что-то новое. Я думаю, что всё будет хорошо", - сказал Трубин.
Напомним, Анатолий Трубин пропустит около полтора месяца из-за травмы мениска.
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