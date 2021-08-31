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Шапаренко: Будет немного непривычно из-за поля, но никто не ищет оправданий в этом
Национальная команда готовится к матчу против Казахстана
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о подготовке национальной команды к матчу против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.
"Самый легкий из длительных перелетов, на одном дыхании прошел. Начинаем знакомиться с требованиями нового главного тренера, его видением. Проведем занятия по теории и тактике, а там уже будет видно точно.
У нас есть игровые связи, главный тренер нам все расскажет. Будет немного непривычно из-за поля, но никто не ищет оправданий в этом. Будем готовиться, у нас впереди еще одна тренировка. Поедем на стадион и там уже посмотрим газон: он скользкий, хороший отскок от него. Но мы привыкнем", — сказал Шапаренко.
Напомним, поединок Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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