  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шапаренко: Будет немного непривычно из-за поля, но никто не ищет оправданий в этом
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко: Будет немного непривычно из-за поля, но никто не ищет оправданий в этом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Национальная команда готовится к матчу против Казахстана

Шапаренко: Будет немного непривычно из-за поля, но никто не ищет оправданий в этом

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о подготовке национальной команды к матчу против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

"Самый легкий из длительных перелетов, на одном дыхании прошел. Начинаем знакомиться с требованиями нового главного тренера, его видением. Проведем занятия по теории и тактике, а там уже будет видно точно.

У нас есть игровые связи, главный тренер нам все расскажет. Будет немного непривычно из-за поля, но никто не ищет оправданий в этом. Будем готовиться, у нас впереди еще одна тренировка. Поедем на стадион и там уже посмотрим газон: он скользкий, хороший отскок от него. Но мы привыкнем", — сказал Шапаренко.

Напомним, поединок Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Читайте такжеМиколенко: Тренер новый, буду доказывать, что могу играть в основном составе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
канал УАФ на YouTube

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 12:59
Хреновым футболистами всё непривычно, кроме кривых ног
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
31.08.2021 в 12:32
Тим більше, що так само "трохи не звично" було казахам грати в Україні.
Ответить
+2
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 12:01
Всё ясно, что ничего не ясно...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...