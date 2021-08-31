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Андрей Воробей: Времени у Петракова, чтобы поменять что-то, практически нет
Ждем тяжелой игры с Казахстаном
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданием от предстоящего матча отбора к ЧМ-2022 между сине-желтыми и сборной Казахстана.
Соперники сыграли пять матчей, где Украина одержала четыре победы при одном ничейном результате
- В сентябре 2004 году сборная Украины открыла историю очных встреч со сборной Казахстана. Это был матч отбора к ЧМ-2006. Что запомнилось?
- Тяжелый перелет около 5 часов, не совсем качественное поле. На фоне этого получилась трудная игра с неуступчивым соперником. Все шло к тому, что матч закончится вничью, но за счет характера дожали казахов, и Ротань в компенсированное время забил победный гол. Выиграли 2:1, правда, на нервах.
- Ожидали, что получится такая трудная игра? Ведь Казахстан не был топовой командой и считался обычным середнячком.
- Понимали, казахи играли дома, а это всегда дополнительная мотивация для хозяев. За счет желания, своих трибун будут «кусаться», и недостаток мастерства компенсируют боеспособным характером. Плюс, трудный перелет, адаптация к времени и климату, конечно, все это, так или иначе, сказывается на подготовке к игре. Так и получилась. Наша победа была на характере.
- Что сейчас ждет нашу сборную в Нур-Султане?
- Однозначно будет тяжело. Опять долгий перелет, разница во времени три часа, и самое неудобное - игра на искусственном поле. Фактически у сборной не было времени на подготовку. Еще вчера закончился тур, а на следующий день вылет в дальнюю дорогу. А нашим легионерам, играющим в Европе, это дополнительные часы на перелеты. Новый тренер, которому приходиться работать в экстремальных условиях. Нужно учитывать, казахи сейчас окрепли. Ведь это они совсем недавно забрали такие ценные очки в Киеве, сыграв ничью. Честно, в душе мы все верили, что наша сборная без проблем обыграет соперника. Но получили проблему, и сейчас нужно доказать, что это была нелепая случайность. Все будет зависеть от индивидуального мастерства конкретных футболистов.
Какая будет тактика, увидим ли другой футбол с приходом нового наставника, сказать трудно. Времени, чтобы поменять что-то, практически нет. Сборная будет играть, как говорится, с листа под видение коуча. Что он предложит, как быстро игроки смогут адаптироваться к его требованиям - все это дополнительные вопросы, которые придется решать на поле. До игры у команд шансы равные. Да, по статусу, классу и индивидуальному мастерству наша сборная считается фаворитом, но казахи могут противопоставить свой характер, самоотдачу. Тем не менее, нас устроит только победа, чтобы остаться претендентом на поездку на финальную часть чемпионата мира.
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