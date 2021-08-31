Петраков: Искусственный газон? Кто умеет играть в футбол, может играть где угодно

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

"Вчера Харатин пришел в час ночи и сказал, что руководство "Ференцвароша" продало его в "Легию". Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в "Легиою" на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном.

Рома Яремчук здоров, будет тренироваться с нами в общей группе. После инъекции была немного температурка.

С Шевченко общался не один раз у нас хорошие и дружеские отношения. А то, что СМИ Украины перекрутили мои слова, это некрасиво.

По поводу Казахстана я скажу мнение, я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелая игра для нас.

Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, мы хочем. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки.

Искусственный газон? Повторю свои слова, тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно", – сказал Петраков.