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Петраков: Искусственный газон? Кто умеет играть в футбол, может играть где угодно
Предматчевая пресс-конференция Александра Петракова перед матчем с Казахстаном
Фото Павла Кубанова - УАФ
Исполняющий обязанности главного тренера
"Вчера Харатин пришел в час ночи и сказал, что руководство "Ференцвароша" продало его в "Легию". Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в "Легиою" на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном.
Рома Яремчук здоров, будет тренироваться с нами в общей группе. После инъекции была немного температурка.
С Шевченко общался не один раз у нас хорошие и дружеские отношения. А то, что СМИ Украины перекрутили мои слова, это некрасиво.
По поводу Казахстана я скажу мнение, я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелая игра для нас.
Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, мы хочем. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки.
Искусственный газон? Повторю свои слова, тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно", – сказал Петраков.
Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.
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