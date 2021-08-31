  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Искусственный газон? Кто умеет играть в футбол, может играть где угодно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Искусственный газон? Кто умеет играть в футбол, может играть где угодно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Предматчевая пресс-конференция Александра Петракова перед матчем с Казахстаном

Петраков: Искусственный газон? Кто умеет играть в футбол, может играть где угодно

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

"Вчера Харатин пришел в час ночи и сказал, что руководство "Ференцвароша" продало его в "Легию". Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в "Легиою" на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном.

Рома Яремчук здоров, будет тренироваться с нами в общей группе. После инъекции была немного температурка.

С Шевченко общался не один раз у нас хорошие и дружеские отношения. А то, что СМИ Украины перекрутили мои слова, это некрасиво.

По поводу Казахстана я скажу мнение, я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелая игра для нас.

Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, мы хочем. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки.

Искусственный газон? Повторю свои слова, тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно", – сказал Петраков.

Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...