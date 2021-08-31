Ярмоленко: Немного стеснялся разговаривать на украинском, так как у меня не чистый язык

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поприсутствовал на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

"С тренером познакомились и общались до этого. Требования мы знаем, в футболе требования одни - выходить и побеждать. Мы работаем для того, чтобы завтра выйти на поле и победить. У нас было две тренировки, с каждым днем ​​понимаем друг друга лучше и лучше.

Я не знаю, проведу сотый матч за сборную или нет. Надо задавать вопросы главному тренеру. Я никогда не гнался за какой цифрой, 100 матчей не финальная точка, не собираюсь останавливаться. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Каждая игра за национальную сборную для меня как первая или последняя. Каждая игра по-своему эмоциональная, помню все игры за национальную сборную - товарищеский или официальный матч. Завтра будет очередная игра, нужно выйти, отдать все силы и победить.

Немного стеснялся разговаривать на украинском, с родителями разговариваю, но у нас не чистый украинский язык. Думал, если стану употреблять какие-то слова паразиты, то люди будут смеяться надо мной. Но дал интервью на украинским, то люди сказали, что все хорошо. Если всем нравится, то буду общаться на украинском.

Искусственное покрытие отличается от натурального. Поэтому мы прилетели за два дня до игры. Вчера потренировались на этом поле, сегодня потренируемся. Надеюсь, завтра будем готовы играть на искусственном поле, оно одинаково для обеих команд. Мяч круглый, все в наших ногах, нужно выходить, не смотреть на поле и на то, что играем на выезде. Понимаем, насколько эта игра важна для нас. Понимаем, что должны побеждать, другого выбора нет.

Новые шутки из Лондона? Это наши шутки, вы, возможно, их не поймете. Оставим это в коллективе", - сказал Ярмоленко.