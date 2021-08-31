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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ключевые вопросы к главному тренеру сборной по футболу

Национальная сборная Украины
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Ключевые вопросы к главному тренеру сборной по футболу

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины возвращается к болельщикам с новым главным тренером. Александр Петраков дебютирует как коуч национальной команды в отборе к Чемпионату мира в матче против Казахстана уже 1 сентября.

Наставник украинской сборной громко заявил о себе в 2019 году, когда выиграл молодежный чемпионат мира. А теперь возглавил главную команду страны. Новый тренер уже успел показать себя прямолинейным, открытым и откровенным, чем завоевал расположение болельщиков. Он пообещал, что его команда покажет свой максимум и попросил не забывать, что футбол, это прежде всего игра.

Все с нетерпением ждут его первого матча, читают новости о сборной и имеют много вопросов.

Ответы на главные вопросы в прямой речи Александра Петракова, специально для Parimatch Ukraine, в видео.

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В статье: Украина Александр Петраков
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