Тренер Казахстана: В матче с Украиной приемлемым будет любой положительный результат

Помощник главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова Игорь Свечников поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча отбора ЧМ-2022 против Украины.

"Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина - квалифицированная команда. Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.

Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться", - заявил Свечников.