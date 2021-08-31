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Тренер Казахстана: В матче с Украиной приемлемым будет любой положительный результат
Ожидания от матча из сборной Казахстана
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Помощник главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова Игорь Свечников поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча отбора
"Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина - квалифицированная команда. Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.
Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться", - заявил Свечников.
Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.
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