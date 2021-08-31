  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Казахстана: В матче с Украиной приемлемым будет любой положительный результат
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Казахстана: В матче с Украиной приемлемым будет любой положительный результат

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Ожидания от матча из сборной Казахстана

Тренер Казахстана: В матче с Украиной приемлемым будет любой положительный результат

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Помощник главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова Игорь Свечников поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча отбора ЧМ-2022 против Украины.

"Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина - квалифицированная команда. Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.

Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться", - заявил Свечников.

Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...