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Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Матч между командами состоится уже сегодня, 1 сентября

Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Стала известна заявка сборной Украины на поединок отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана.

Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном (по номерам)

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру против казахов не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.

Напомним, матч Казахстан - Украина состоится сегодня, 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Stuntriding (Киев)
01.09.2021 в 10:59
Список , это понятно. Посмотрим на стартовый состав.Вот там будет интересно.
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+1
0
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СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 10:10
А где же звезда Сериа А витюня? Все, Шевы в сборной нет и про голденбоя можно забыть?
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+4
-2
Prach13 (Дрогобич)
01.09.2021 в 10:48
Де ти і де Вітюша?ти звичайний ніхто!а Вітя заробляє тисячі баксів і його діти будуть в достатку!а такі як ти!свою неспроможність виливають брудом на інших,думаючи що хочо б хтось привернув увагу.
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+1
-3


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