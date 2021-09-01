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Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном
Матч между командами состоится уже сегодня, 1 сентября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Стала известна заявка сборной Украины на поединок отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана.
Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном (по номерам)
1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.
С тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру против казахов не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.
Напомним, матч Казахстан - Украина состоится сегодня, 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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