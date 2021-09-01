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Малиновский: Матч с Казахстаном – самый важный для нас
Хавбек высказался о предстоящем матче с казахами
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.
"Мне сделали операцию, все хорошо. Я восстановился немного раньше, чем планировалось, но сейчас чувствую себя намного лучше с каждой неделей.
Впереди у нас еще пять матчей, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет самым важным для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны сдать "на отлично", - сказал Малиновский в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, в начале июля 28-летний хавбек перенес операцию на грыже живота.
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