  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский: Матч с Казахстаном – самый важный для нас
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: Матч с Казахстаном – самый важный для нас

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек высказался о предстоящем матче с казахами

Малиновский: Матч с Казахстаном – самый важный для нас

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

"Мне сделали операцию, все хорошо. Я восстановился немного раньше, чем планировалось, но сейчас чувствую себя намного лучше с каждой неделей.

Впереди у нас еще пять матчей, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет самым важным для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны сдать "на отлично", - сказал Малиновский в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, в начале июля 28-летний хавбек перенес операцию на грыже живота.

Читайте такжеСтало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Казахстана - ФОТО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 10:52
а у кого тогда выигравать --Франции -у всех надо выигравать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...