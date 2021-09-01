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Пятов: С удовольствием слушаю Кернозенко, мне интересно с ним работать
Голкипер рассказал о работе с новым тренером вратарей сборной Украины
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от работы с новым тренером вратарей национальной команды Вячеславом Кернозенко.
"Я с удовольствием слушаю его, учусь у него, мне интересно с ним работать. С каждым тренером ты берешь для себя что-то новое, и вся вчерашняя тренировка была для меня новой. Я рад, что у меня получилось поработать с этим специалистом", - заявил Пятов в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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