Пятов: С удовольствием слушаю Кернозенко, мне интересно с ним работать

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от работы с новым тренером вратарей национальной команды Вячеславом Кернозенко.

"Я с удовольствием слушаю его, учусь у него, мне интересно с ним работать. С каждым тренером ты берешь для себя что-то новое, и вся вчерашняя тренировка была для меня новой. Я рад, что у меня получилось поработать с этим специалистом", - заявил Пятов в комментарии для Футбол NEWS.