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Павелко посетил лагерь сборной Украины перед матчем с Казахстаном
Президент УАФ успел побывать и в Нур-Султане
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прибыл в Казахстан.
Он посетил лагерь сборной Украины перед матчем квалификации Чемпионата мира -2022.
Поединок между командами состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Павелко отправился в США и обсудил возможность проведения товарищеских матчей с представителями местной федерации футбола.
Фото: УАФ/ Автор - Павел Кубанов
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