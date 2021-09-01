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Национальная сборная Украины

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Павелко посетил лагерь сборной Украины перед матчем с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ успел побывать и в Нур-Султане

Павелко посетил лагерь сборной Украины перед матчем с Казахстаном

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прибыл в Казахстан.

Он посетил лагерь сборной Украины перед матчем квалификации Чемпионата мира -2022.

Поединок между командами состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Павелко отправился в США и обсудил возможность проведения товарищеских матчей с представителями местной федерации футбола.

Павелко посетил лагерь сборной Украины перед матчем с Казахстаном - изображение 1Павелко посетил лагерь сборной Украины перед матчем с Казахстаном - изображение 2

Фото: УАФ/ Автор - Павел Кубанов

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В статье: Украина Казахстан Андрей Павелко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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11metrov (Dnepr)
01.09.2021 в 13:13
Як зазначається в рішенні суду, отримані в ході проведення перевірки декларацій матеріали підтверджують, що велика кількість розрахунків за послуги, які отримував Павелко, в тому числі при поїздках за межі території України, в той час як Чаус знаходилась на території України
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rtrofimov (baku)
01.09.2021 в 13:00
Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- bit.do/vsisky
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аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 12:56
Какой занятый человек. И как он везде успевает?))
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1395816 (Харьков)
01.09.2021 в 12:51
Начинать в Украине надо с малого, такое как Павелко надо гнать без остановки, обрезан хвосты, которые на воровал ! А как там к возлюбленной , на бабки большие полюбишь и козла!!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.09.2021 в 12:15
Что этот поц государственные деньги разбазаривает?
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 12:03
вжих....и ты уже в Казахстане....из Украины..транзитом через Штаты.....вжих и улетел еще куда -нибудь...развлекается медовым отпуском за бюджет, изображая деятельность. ох...енное государство.
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Цап-царап (Харків)
01.09.2021 в 11:42
В США через Казахстан, а вернуться через Европу, то вот и облетел всю Землю.
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