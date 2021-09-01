Павелко посетил лагерь сборной Украины перед матчем с Казахстаном

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прибыл в Казахстан.

Он посетил лагерь сборной Украины перед матчем квалификации Чемпионата мира -2022.

Поединок между командами состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Павелко отправился в США и обсудил возможность проведения товарищеских матчей с представителями местной федерации футбола.

Фото: УАФ/ Автор - Павел Кубанов