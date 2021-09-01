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"Очень счастлив, эмоции зашкаливают". Качараба признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
Украинец может дебютировать за "сине-желтых" в матче против Казахстана
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник "Славии" Тарас Качараба прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.
"Чувствую себя хорошо, это радостное событие для меня и для всей моей семьи. Знаком с многими игроками по сборной, потому что раньше играли в клубах и друг против друга, и в одной команде. В процессе уже познакомлюсь со всеми футболистами.
Если честно, то приглашение в сборную стало неожиданностью. Но я очень счастлив и буду стараться помочь команде. У каждого игрока-дебютанта есть определенное волнение, большая мотивация, зашкаливают эмоции.
Матч с Казахстаном будет сложным, потому что у нас все игроки привыкли играть на натуральном поле, а здесь будет искусственный газон. Нужно как можно быстрее привыкнуть к газону.
Будет сложная игра, но все ребята хотят вернуть должок за результат в первом матче, мотивация будет зашкаливать. Надеемся, что сможем добыть позитивный результат", — сказал Качараба в интервью пресс-службе УАФ.
Сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени
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