"Очень счастлив, эмоции зашкаливают". Качараба признался, что не ожидал вызова в сборную Украины

Защитник "Славии" Тарас Качараба прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Чувствую себя хорошо, это радостное событие для меня и для всей моей семьи. Знаком с многими игроками по сборной, потому что раньше играли в клубах и друг против друга, и в одной команде. В процессе уже познакомлюсь со всеми футболистами.

Если честно, то приглашение в сборную стало неожиданностью. Но я очень счастлив и буду стараться помочь команде. У каждого игрока-дебютанта есть определенное волнение, большая мотивация, зашкаливают эмоции.

Матч с Казахстаном будет сложным, потому что у нас все игроки привыкли играть на натуральном поле, а здесь будет искусственный газон. Нужно как можно быстрее привыкнуть к газону.

Будет сложная игра, но все ребята хотят вернуть должок за результат в первом матче, мотивация будет зашкаливать. Надеемся, что сможем добыть позитивный результат", — сказал Качараба в интервью пресс-службе УАФ.