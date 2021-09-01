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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как Ярмоленко и Петраков дали пресс-конференцию на украинском языке

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Украинский в тренде!

ВИДЕО, как Ярмоленко и Петраков дали пресс-конференцию на украинском языке

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

В среду, 1 сентября сборная Украины сыграет очередной матч отбора к ЧМ-2022. Соперником сине-желтых станет сборная Казахстана. Начало игры в 17:00.

Накануне поединка состоялась традиционная пресс-конференция главного тренера и одного из игроков. Неожиданностью для журналистов стало то, как на вопросы отвечал Андрей Ярмоленко. На этот раз он говорил на украинском языке. Затем на украинский перешел и Александр Петраков. Видео - от Украинской ассоциации футбола.

Читайте такжеКазахстан - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 1 сентября 2021

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В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины Александр Петраков
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Комментарии (2)
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tamerlan58 (Львов)
01.09.2021 в 13:26
Говорити державною мовою-це не подвиг,а буденна річ і підкреслювати це дурний тон.
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rtrofimov (baku)
01.09.2021 в 12:59
Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- bit.do/vsisky
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