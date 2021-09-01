ВИДЕО, как Ярмоленко и Петраков дали пресс-конференцию на украинском языке

В среду, 1 сентября сборная Украины сыграет очередной матч отбора к ЧМ-2022. Соперником сине-желтых станет сборная Казахстана. Начало игры в 17:00.

Накануне поединка состоялась традиционная пресс-конференция главного тренера и одного из игроков. Неожиданностью для журналистов стало то, как на вопросы отвечал Андрей Ярмоленко. На этот раз он говорил на украинском языке. Затем на украинский перешел и Александр Петраков. Видео - от Украинской ассоциации футбола.