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Сикан: Петраков хочет, чтобы я влетал прямо в ворота с рогами

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Форвард может дебютировать за сборную Украины в матче с Казахстаном

Сикан: Петраков хочет, чтобы я влетал прямо в ворота с рогами

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Новичок сборной Украины Даниил Сикан поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде и матче с Казахстаном.

"Нового главного тренера знаю хорошо. Вчера прошла тренировка, уже готовимся к матчу против Казахстана. Настроение в команде хорошее. Главный тренер на тренировках всегда повышает тон, травит тебя и хочет зарядить, в целом все интересно. Тренер сказал мне, чтобы я в чужие ворота влетал с рогами.

Не рассчитывал на вызов в национальную сборную, ведь до этого играл только за молодежную команду. Для меня это стало неожиданностью. Всегда есть мандраж и переживания, это нормально.

Казахстан — хорошая команда, там играют бойцы, которые бьются до конца. Нам не будет просто. Они не будут уступать в единоборствах. За сборную еще не играл на таком поле, но вообще приходилось играть на синтетике. Нужно просто привыкнуть к нему и все, поле как поле", - рассказал Сикан.

Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Казахстан Даниил Сикан
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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Комментарии (8)
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Кююмалайнен (Київ)
01.09.2021 в 15:27
Чувствую, забодают казахов...
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0
0
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Goleon (Одесса)
01.09.2021 в 15:22
Да хоть с рогами, хоть с чертями или кротами...
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0
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fanat_football (Херсон)
01.09.2021 в 14:21
Кто в курсе, откуда рога? Сикан женат?
Ответить
+4
-2
avatar
Усе буде добре (Київ)
01.09.2021 в 14:03
Тут ключове слово "з рогами".
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
01.09.2021 в 14:00
Все правильно … влетай, и не забудь мяч с собой прихватить …
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+5
0
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ascent (Луксор)
01.09.2021 в 13:50
Девушка Сикана: ясно, уже собираюсь...
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+1
-3
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 13:45
Типа быть мячем ?
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
01.09.2021 в 14:45
главное олексин не быть педе*астом,как ты....
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0
0


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