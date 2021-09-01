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Сикан: Петраков хочет, чтобы я влетал прямо в ворота с рогами
Форвард может дебютировать за сборную Украины в матче с Казахстаном
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Новичок сборной Украины Даниил Сикан поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде и матче с Казахстаном.
"Нового главного тренера знаю хорошо. Вчера прошла тренировка, уже готовимся к матчу против Казахстана. Настроение в команде хорошее. Главный тренер на тренировках всегда повышает тон, травит тебя и хочет зарядить, в целом все интересно. Тренер сказал мне, чтобы я в чужие ворота влетал с рогами.
Не рассчитывал на вызов в национальную сборную, ведь до этого играл только за молодежную команду. Для меня это стало неожиданностью. Всегда есть мандраж и переживания, это нормально.
Казахстан — хорошая команда, там играют бойцы, которые бьются до конца. Нам не будет просто. Они не будут уступать в единоборствах. За сборную еще не играл на таком поле, но вообще приходилось играть на синтетике. Нужно просто привыкнуть к нему и все, поле как поле", - рассказал Сикан.
Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
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