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Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют против Казахстана
Украинцы не помогут команде в ближайшем матче
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
В день матча исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил заявку на матч против Казахстана.
В нее не попали полузащитники Тарас Степаненко и Александр Зубков.
По информации источника, оба футболиста не будут задействованы из-за того, что еще не успели полностью восстановиться и набрать необходимые кондиции после своих предыдущих повреждений и нагрузок в клубных командах на старте сезона, которые включили в себя квалификацию Лиги чемпионов.
Тем не менее ожидается, что и Степаненко, и Зубков будут готовиться к следующему отборочному матчу против Франции (4 сентября) и товарищеской встрече против Чехии (8 сентября).
Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
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