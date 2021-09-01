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Национальная сборная Украины

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Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют против Казахстана

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинцы не помогут команде в ближайшем матче

Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют против Казахстана

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

В день матча исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил заявку на матч против Казахстана.

В нее не попали полузащитники Тарас Степаненко и Александр Зубков.

По информации источника, оба футболиста не будут задействованы из-за того, что еще не успели полностью восстановиться и набрать необходимые кондиции после своих предыдущих повреждений и нагрузок в клубных командах на старте сезона, которые включили в себя квалификацию Лиги чемпионов.

Тем не менее ожидается, что и Степаненко, и Зубков будут готовиться к следующему отборочному матчу против Франции (4 сентября) и товарищеской встрече против Чехии (8 сентября).

Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Казахстан Александр Зубков
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 15:34
Зрозуміло, що Степаненко на 100% не готов, а от для французів бажано підійти у НАЙкращий формі. Бо там доведеться здебільшого відбиватися і Сидорчука може виявитись ЗАМАЛО!
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ПетроФ (Луцьк)
01.09.2021 в 14:48
В основі ДК стабільно грає 7-8 українців і команда є лідером в чемпіонаті., тоді коли в кротів максимум 5 в ПЛ. або 1-2 в єврокубках. От і відповідь, чому динамівці виступають за збірну.
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+3
-1
Mishek (Лисичанськ)
01.09.2021 в 15:32
Результати збірної з суркісятами у складі віповідні
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ПетроФ (Луцьк)
01.09.2021 в 15:38
тоді вистав гравців з аредовця, результати тоді точно будуть кращі.? чи може футбольори з зорьки щось показали проти австріяк7
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