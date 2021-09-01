Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют против Казахстана

В день матча исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил заявку на матч против Казахстана.

В нее не попали полузащитники Тарас Степаненко и Александр Зубков.

По информации источника, оба футболиста не будут задействованы из-за того, что еще не успели полностью восстановиться и набрать необходимые кондиции после своих предыдущих повреждений и нагрузок в клубных командах на старте сезона, которые включили в себя квалификацию Лиги чемпионов.

Тем не менее ожидается, что и Степаненко, и Зубков будут готовиться к следующему отборочному матчу против Франции (4 сентября) и товарищеской встрече против Чехии (8 сентября).

Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.