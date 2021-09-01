  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко проведет свой 100-й матч за сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко проведет свой 100-й матч за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Впереди только Тимощук и Шева

Ярмоленко проведет свой 100-й матч за сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч против Казахстана, в котором Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе, станет для Андрея 100-м в рядах сборной Украины.

По данному показателю он сравнялся с Русланом Ротанем и делит с ним 3-4 строчку в общем рейтинге гвардейцев национальной команды.

Отметим, что лидирует в данном рейтинге Анатолий Тимощук – 144 матча и Андрей Шевченко – 111.

35 раз Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 29 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...