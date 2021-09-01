Ярмоленко проведет свой 100-й матч за сборную Украины

Матч против Казахстана, в котором Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе , станет для Андрея 100-м в рядах сборной Украины.

По данному показателю он сравнялся с Русланом Ротанем и делит с ним 3-4 строчку в общем рейтинге гвардейцев национальной команды.

Отметим, что лидирует в данном рейтинге Анатолий Тимощук – 144 матча и Андрей Шевченко – 111.

35 раз Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 29 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.