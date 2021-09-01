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Ярмоленко проведет свой 100-й матч за сборную Украины
Впереди только Тимощук и Шева
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против Казахстана, в котором
По данному показателю он сравнялся с Русланом Ротанем и делит с ним 3-4 строчку в общем рейтинге гвардейцев национальной команды.
Отметим, что лидирует в данном рейтинге Анатолий Тимощук – 144 матча и Андрей Шевченко – 111.
35 раз Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 29 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
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