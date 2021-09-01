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Михалик: Тревожно, что сейчас у Петракова только один нападающий - Яремчук

Национальная сборная Украины
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Важно, чтобы игра пошла у Буяльского

Михалик: Тревожно, что сейчас у Петракова только один нападающий - Яремчук

Фото: footboom.com / Автор: неизвестен

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Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния национальной команды с Казахстаном.

"Мне несколько раз приходилось играть в Казахстане и определенные сложности, связанные с дальним перелетом, акклиматизацией имели место, а теперь еще прибавился и искусственный газон. Однако кого, как не Казахстан побеждать, если ты ставишь себе целью пробиться в финальную часть чемпионата мира.

На мой взгляд, наши ребята в Нур-Султане докажут, что они сильнее. Уверен, что исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков не станет ломать тот стиль, который в последнее время приносил сборной дивиденды. Если изменения и будут, то точечные. Из-за отсутствия Георгия Бущана и Анатолия Трубина, уверен, что место в рамке займет Андрей Пятов. Согласен, он не имел игровой практики, но в недавней еврокубковой битве с "Монако" доказал, что он не подведет.

Немного тревожно, что перед ключевыми поединками — с Казахстаном и Францией Александр Петраков, по большому счету, может рассчитывать лишь на одного нападающего — Романа Яремчука. Поэтому очень важно, чтобы Петраков по максимуму использовал находящегося в отличной спортивной форме Виталия Буяльского — с его голевым чутьем", - сказал Михалик.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Тарас Михалик Казахстан
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