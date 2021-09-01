Миколенко и Зинченко из-за дисквалификации пропустят матч с Францией

Сборная Украины играет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана .

К перерыву счет 1:0 в пользу Украины, уже на 2-й минуте отличился Роман Яремчук.

А вот старт второго тайма выдался не очень удачным для нашей команды.

На 52-й минуте за срыв перспективной атаки желтую карточку получил Виталий Миколенко. А чуть позже на желтую наиграл и Александр Зинченко.

Таким образом, оба украинца пропустит матч против Франции, который состоится 4 сентября.