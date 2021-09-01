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Миколенко и Зинченко из-за дисквалификации пропустят матч с Францией
Виталий получил желтую в матче с Казахстаном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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К перерыву счет 1:0 в пользу Украины, уже на 2-й минуте отличился Роман Яремчук.
А вот старт второго тайма выдался не очень удачным для нашей команды.
На 52-й минуте за срыв перспективной атаки желтую карточку получил Виталий Миколенко. А чуть позже на желтую наиграл и Александр Зинченко.
Таким образом, оба украинца пропустит матч против Франции, который состоится 4 сентября.
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