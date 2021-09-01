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Миколенко и Зинченко из-за дисквалификации пропустят матч с Францией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виталий получил желтую в матче с Казахстаном

Миколенко и Зинченко из-за дисквалификации пропустят матч с Францией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины играет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана.

К перерыву счет 1:0 в пользу Украины, уже на 2-й минуте отличился Роман Яремчук.

А вот старт второго тайма выдался не очень удачным для нашей команды.

На 52-й минуте за срыв перспективной атаки желтую карточку получил Виталий Миколенко. А чуть позже на желтую наиграл и Александр Зинченко.

Таким образом, оба украинца пропустит матч против Франции, который состоится 4 сентября.

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В статье: Украина Казахстан Виталий Миколенко
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Комментарии (25)
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MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 19:22
Пусть вообще никто не выходит на поле против Франции, все равно проиграем, у нас в этом году всего одна победа, над Македонией и 7 не выигранных матчей
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0
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Ігор Холост (Львов)
01.09.2021 в 19:22
так шо тут поганого...там би всі пропускали
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0
0
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
01.09.2021 в 19:20
З якого лиха Миколенко повинен пропускати гру? Після вилучення з фінами він був дискваліфікований на гру з казахами у Києві. Жовтої картки в нього не було
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+1
0
kukarekin (Одесса)
01.09.2021 в 19:19
Мыколенко закосил специально не хочет играть, зина провёл неудачный матч
Ответить
0
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
01.09.2021 в 19:18
Да хуже не будет. Помоему, уже что бы не случилось, не может быть хуже...
Ответить
+2
0
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:14
Специально перед Францией получили,очко жим-жим.
Ответить
0
-2
download1 (huyersk)
01.09.2021 в 19:13
І добре!
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 19:07
два дегенерата
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+1
-1
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:04
вчасно злилися пацики.
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+1
0
Димон Кировогадский (Кировоград)
01.09.2021 в 18:56
Не велика потеря, на Францию лучше не выходить хватит позора
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+2
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
01.09.2021 в 18:54
Да пох! 2 дна , как и Ляпов с караваевым
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+4
-1
Primeval (Одесса)
01.09.2021 в 18:54
Пусть вообще со сборной потеряются
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:54
А зачем они нужны?
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 18:41
Ясно. Франция Украина 5-0
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:41
Ничего страшного, довызвут с Черноморца, если не хватит всех динамовцев!
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 18:47
А кого визвати??? В основі шахти 2 українці грає в ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+1
0
Spivak63
01.09.2021 в 18:40
Та и куй с ним переляканим)
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+3
0
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 18:39
та байдуже уже)
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:37
Что же теперь делать без Мурколенко????? Могут тогда и не выиграть!
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0
-1
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witcher_r (Киев)
01.09.2021 в 18:37
И Зина также пропустит
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0
0
Primeval (Одесса)
01.09.2021 в 18:28
Фолить там вообще было не обязательно
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0
0
дЫркофан
01.09.2021 в 18:20
надеятся на что-то в матче с францией?
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0
0
Tom Valentine (Bolintci)
01.09.2021 в 18:34
Тут бы в этом матче вывезти...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:38
Ничью хотя бы!
0
0
Хм (Хм)
01.09.2021 в 18:19
Це добре, є шанс взяти очки
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+2
0


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