  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко пропустит матч с Францией. Миколенко сможет сыграть (исправлено)
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко пропустит матч с Францией. Миколенко сможет сыграть (исправлено)

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина теряет важного игрока в центре поля

Зинченко пропустит матч с Францией. Миколенко сможет сыграть (исправлено)

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины в рамках отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2:2 со сборной Казахстана, пропустив решающий гол на 90 + 5-й минуте. Кроме двух упущенных очков сине-желтые также потеряли одного из игроков на следующий матч. Под угрозой дисквалификации находился Александр Зинченко и именно он получил предупреждение на 74-й минуте. Таким образом, защитник "Манчестер Сити" и хавбек национальной команды не сможет сыграть матч следующего тура отбора против сборной Франции, который состоится 4 сентября.

Добавим, что во время трансляции комментатор поединка на каналах Украины и Футбол указывал, что из-за дисквалификации игру с французами также пропустит и Виталий Миколенко. Однако левый защитник в игре с Казахстаном получил свое первое предупреждение в рамках этого отбора. Ранее в поединке против Финляндии Виталий получал прямую красную карточку, из-за которой пропускал первую игру с Казахстаном.

Читайте такжеКополовец: Если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (48)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2021 в 13:11
Фу.... Это уже пол дела!!! Как же без него, он же такое за сборную показывает, что без него никак!!!!!
Ответить
0
0
danikrom (Львів)
02.09.2021 в 12:06
я не розумію,чому цей столярчук часто коментує матчі зб.України та інші матчі???.... Це нудний коментатор!!!!
Ответить
+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.09.2021 в 11:53
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
Ответить
+2
-4
Mexxxxx (Просяная)
02.09.2021 в 11:29
Получается сайт подает информацию со слов какого-то комментатора. Как от последней инстанции. Официальная статистика УЕФА и подобное как бы и не требуется. Так возможно и много других статей появляются после вбросов от бабушек у подъезда.
Ответить
+3
0
avatar
СТОП крот (Киев)
02.09.2021 в 11:01
Эти подземные оранжевые оранжевые вообще дибилы.Плачут, что в сборной нет футболистов из их помойки. Так вы ВОСПИТАЙТЕ украинцев, а не покупаете всякий обезьянний шлак. Или надо натурализовать ваших обизян и выззывать в сборную?
Ответить
+7
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.09.2021 в 11:36
Зачем читать комментарии умалишенных бешенцев из бамбаса? )
Ответить
+3
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
02.09.2021 в 10:59
Столярчуку - ганьба! А ще він весь час торочив, що Піятов у грі з Монако усім довів, що здатен показувати високу майстерність.
Ответить
+5
0
MaximSK (Киев)
02.09.2021 в 10:51
Надо все равно попытаться хорошо сыграть с французами, но не знаю за счет чего мы сможем добиться хотя бы ничьи с французами. Кто играет в ставки, может смело поставить 1000 долларов на победу Франции и спокойно выиграть 600 долларов)
Ответить
+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
02.09.2021 в 01:23
Не надо гнать - на карточках висели Зинченко, Матвиенко и Соболь, у Миколы первая карточка
Ответить
+3
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
01.09.2021 в 21:56
Уже покуй
Ответить
+3
0
Болельщик39 (Харьков)
01.09.2021 в 21:36
Миколенко опять пытался привезти в безобидной ситуации как минимум дважды. А вот за Зинченко сначала было жалко, но потом прокрутил в уме его беззубые действия в последних играх сборной. У Ярмоленко, по-моему, лучший матч в жизни. Правый фланг сегодня стал проходным двором для соперников, все лучшие силы были брошены на левый фланг.
Ответить
+3
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
01.09.2021 в 21:29
Чи ни потеря.
Ответить
+8
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 21:02
хорошо хоть ЗИНЫ не будет--хитрый малый а понтов и Малину не выпускайте кривоногово
Ответить
+5
-1
Глюк Львів (Лемберг)
01.09.2021 в 20:05
Та пофіг. Треба награвати склад на Євро 24.
Ответить
+5
0
MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 19:22
Пусть вообще никто не выходит на поле против Франции, все равно проиграем, у нас в этом году всего одна победа, над Македонией и 7 не выигранных матчей
Ответить
+7
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
01.09.2021 в 21:14
Швеція ще
Ответить
+3
0
MaximSK (Киев)
02.09.2021 в 10:46
это в дополнительное время
+4
-1
avatar
Ігор Холост (Львов)
01.09.2021 в 19:22
так шо тут поганого...там би всі пропускали
Ответить
+2
-2
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
01.09.2021 в 19:20
З якого лиха Миколенко повинен пропускати гру? Після вилучення з фінами він був дискваліфікований на гру з казахами у Києві. Жовтої картки в нього не було
Ответить
+6
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
02.09.2021 в 01:24
Вот и я о том же. Опять насвистели...
Ответить
+3
0
kukarekin (Одесса)
01.09.2021 в 19:19
Мыколенко закосил специально не хочет играть, зина провёл неудачный матч
Ответить
+1
-5
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
01.09.2021 в 19:18
Да хуже не будет. Помоему, уже что бы не случилось, не может быть хуже...
Ответить
+8
-1
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:14
Специально перед Францией получили,очко жим-жим.
Ответить
+4
-5
download1 (huyersk)
01.09.2021 в 19:13
І добре!
Ответить
+3
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 19:07
два дегенерата
Ответить
+5
-8
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:04
вчасно злилися пацики.
Ответить
+4
-2
Димон Кировогадский (Кировоград)
01.09.2021 в 18:56
Не велика потеря, на Францию лучше не выходить хватит позора
Ответить
+6
-2
avatar
SeventyFour (Phoenix)
01.09.2021 в 18:54
Да пох! 2 дна , как и Ляпов с караваевым
Ответить
+11
-4
Primeval (Одесса)
01.09.2021 в 18:54
Пусть вообще со сборной потеряются
Ответить
+7
-2
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:54
А зачем они нужны?
Ответить
+6
-1
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 18:41
Ясно. Франция Украина 5-0
Ответить
+3
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.09.2021 в 11:51
...ясно, сколько членов этой ночью тебе сунули дальнебои на Окружной....ты наш прогнозист-гомосек....
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:41
Ничего страшного, довызвут с Черноморца, если не хватит всех динамовцев!
Ответить
+6
-4
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 18:47
А кого визвати??? В основі шахти 2 українці грає в ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+6
-1
ZNAK_VOPROSA
01.09.2021 в 23:56
Кроме Шахтера и Динамо есть и другие клубы
+1
-4
avatar
СТОП крот (Киев)
02.09.2021 в 11:01
Эти подземные оранжевые оранжевые вообще дибилы. Плачут, что в сборной нет футболистов из их помойки. Так вы ВОСПИТАЙТЕ украинцев, а не покупаете всякий обезьянний шлак. Или надо натурализовать ваших обизян и вызывать в сборную?
+2
0
Spivak63
01.09.2021 в 18:40
Та и куй с ним переляканим)
Ответить
+10
-1
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 18:39
та байдуже уже)
Ответить
+7
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:37
Что же теперь делать без Мурколенко????? Могут тогда и не выиграть!
Ответить
+3
-7
avatar
СТОП крот (Киев)
02.09.2021 в 10:59
Не переживай, оранжевая тряпка, сыграет Миколенко
Ответить
+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.09.2021 в 11:41
можем кого-то из бомжеклуба поставить, там есть украинцы ? :)
Ответить
0
0
avatar
witcher_r (Киев)
01.09.2021 в 18:37
И Зина также пропустит
Ответить
+2
-1
Primeval (Одесса)
01.09.2021 в 18:28
Фолить там вообще было не обязательно
Ответить
+1
-1
дЫркофан
01.09.2021 в 18:20
надеятся на что-то в матче с францией?
Ответить
0
-2
Tom Valentine (Bolintci)
01.09.2021 в 18:34
Тут бы в этом матче вывезти...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:38
Ничью хотя бы!
+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.09.2021 в 11:41
фан мамкиной дырки, иди за рашку поболей - она тебе ближе
Ответить
0
0
Хм (Хм)
01.09.2021 в 18:19
Це добре, є шанс взяти очки
Ответить
+6
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...