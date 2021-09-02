Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко пропустит матч с Францией. Миколенко сможет сыграть (исправлено)
Украина теряет важного игрока в центре поля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины в рамках отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2:2 со сборной Казахстана, пропустив решающий гол на 90 + 5-й минуте. Кроме двух упущенных очков сине-желтые также потеряли одного из игроков на следующий матч. Под угрозой дисквалификации находился Александр Зинченко и именно он получил предупреждение на 74-й минуте. Таким образом, защитник "Манчестер Сити" и хавбек национальной команды не сможет сыграть матч следующего тура отбора против сборной Франции, который состоится 4 сентября.
Добавим, что во время трансляции комментатор поединка на каналах Украины и Футбол указывал, что из-за дисквалификации игру с французами также пропустит и Виталий Миколенко. Однако левый защитник в игре с Казахстаном получил свое первое предупреждение в рамках этого отбора. Ранее в поединке против Финляндии Виталий получал прямую красную карточку, из-за которой пропускал первую игру с Казахстаном.
Популярное сейчас
- Стали известны детали контракта Харатина в новом клубе
- С шедевром на 90+7-й. Черногория шокировала Турцию, украв у нее победу в Стамбуле - ВИДЕО
- Провальный старт Петракова, бомбардирский рекорд Роналду и новая десятка Барсы. Главные новости за 1 сентября
- Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО