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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Даже не знаю, что сказать. Я же не могу выйти и забить вместо них

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Флэш-интервью тренера сборной Украины после ничьей с Казахстаном

Петраков: Даже не знаю, что сказать. Я же не могу выйти и забить вместо них

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2).

– Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.

– Это вопрос концентрации? Усталости? Что может быть причиной второго пропущенного мяча?

– Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит... Он сам очень расстроен (вероятно, речь об Александре Караваеве, из-под которого были пропущены два гола – прим.) Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать.

Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему.

– Команда существенно добавила только после пропущенного мяча. С чем это связываете?

– Это футбол, поэтому на него и ходят люди.

Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление, а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего.

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В статье: Украина Казахстан Александр Петраков
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Комментарии (48)
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kravaserega (Kyiv)
01.09.2021 в 21:15
А вы что реально рассчитывали занять первое место в группе?? За второе место и будут биться либо с боснийцами, либо с финами, ничего ещё не потеряно, если до зимы сделает команду, то может и пройдут плей-офф
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 20:47
А чего ныть, выпустил бы состав, с которым выигрывал, плюс пару опытных, а не продолжал эту динамо-агитацию, то даже при ничьи с казахами, хоть что-то было-бы похоже на почерк тренера, а так..... до игры знал, что нечего ловить!
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0
-1
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 20:46
Правда,Малиновский слабый.
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+2
0
Vlad21
01.09.2021 в 20:46
Поздравления Казахам и бывшему Динамовцу Шацкому с победой над сборной Украины по футболу со счетом 1:1. Да, для Казахстана, это победа, а вот для наших - это проигрыш. И причина в одном, футболисты не работают как нужно для победы, а виноват в этом тренер, что не знает как поднять физический уровень команды и как попадать в рамку с любой возможности. А дырявого, приседающего старика Пятова давно пора гнать не только из Шахтера, а в первую очередь из сборной. Он присел перед ударом, вместо того чтобы стоять в полный рост, при этом иметь возможность достать мяч вверху и сыграть ногами внизу. Что говорить, - проблемы на выходе, проблемы играть ногами, проблемы отбоя перед собой вместо в бок. А постоянно привозящего Караваева в Динамо, это же повторяется и в сборной. Пусть Луческу лучше повесит ему на пояс свинцовый пояс 20 кг и пусть тренируется на тренировках, может хоть тогда будет "летать", вечно не успевающий. По показателям рейтингов, наша сборная должна была просто смести Казахов физически, просто банально перебегать не говоря уже о попадании не просто в рамку, а как минимум в недосягаемую точку. Кто такой Петраков, что не научил, не напомнил, не прокричал - любой ценой удержать результат, а значит тупо играть просто на отбой эти 30 секунд. И кто такой после этого Петраков, а кто такой Олег Блохин. Да, Блохин был великим мотиватором, мог настраивать и перестраивать команду во время игры. Да ладно, посмотрим сколько накидают в торбу Французы. Все равно, - удачи нашей сборной.
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+2
-1
kravaserega (Kyiv)
01.09.2021 в 20:52
Шацких вообще-то узбек, а не казах
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+3
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 21:02
в школе видать не учился
+1
0
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 21:14
Вообще-то 2:2.
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 20:43
не надо было убирать Буяльского и Яремчука --убирать надо Зину и Сидорчука --тем более что Буяльский играет с Цыганом а Малину вообще не надо ставить есть другие ребята которые стараються а не стоят на поле--защиты вообще нет--короче Шева не зря ушёл видел что с этими КАЛЕКАМИ не чего не получиться а Петраков не виновать и не ставь ПЯТОВА 2 гола в ближний угол --теперь у французов получите это не казахи или фины --короче КОЗЛЫ
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+3
0
Fishing 555 (Rivne)
01.09.2021 в 20:40
Придурки дизлайкови живи
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0
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.09.2021 в 20:37
Лично у меня к Петракову претензий нет. Ко всем есть, а к нему нет(ну может к Ярмоленко еще нет, столько классных пассов он за свою жизнь не выдавал). Если мы проиграем Франции у меня все равно к Петракову не будет претензий. А вот если он в следующем матче выпустит Караваева и Миколенко и сбУ матч не выиграет, то претензии будут к нему. Эти двое заслуживают наказания. На таком уровне ТАК играть нельзя.
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+4
-1
football_soccer (Украина)
01.09.2021 в 20:13
честно говоря, вообще не понимаю тех, кто до сих пор умудряется критиковать тренеров сборной. Ну вот что вы от них хотите? Одно дело, когда матч проигран тактически, другое - когда все делается правильно, но они банально не могут ткнуть мячик мимо вратаря. Ну как тут критиковать тренера? Что Шевченко, что Петраков. Команда сколько раз ударила по воротам за 3 матча ( матч с французами не считаем) . Около 90 ударов за 3 матча и сколько побед? Ноль. Поэтому спрашивать надо только с футболистов, почему так? и сколько им нужно бить за матч, что бы выиграть?
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+12
-1
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 20:20
А чего им не хватает? Мотивации? Куда уж запредельней. Опыта? Больше половины играет в еврокубках регулярно. Мастерства? Попасть в полупустые ворота или катнуть в угол во время выхода... Тоже вроде не сложно. Не хватает им ремня по сраке! Дать бы хорошую звездюлину и тогда всн пройдет. Да вот у тренера рука не поднимается....
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+2
-1
Термит (Киев)
01.09.2021 в 20:36
Более чем согласен!Мотивации им и не хватает в духе Кварцяного! Зина пижонил дико, Ярмоленко, Соболь, Матвиенко, Караваев - тоже на расслабоне. Быстро забили гол и почувствовали себя ПСЖ против Ингульца. А казахи старались и дрались до конца. Вот и вся разница.
+3
0
Джим Слэйд (Харьков)
01.09.2021 в 20:30
Правильно играть в полную силу весь матч, а не первые 20 минут и последние 10. Ну, или хотя бы до обретения преимущества мяча в 3.
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+1
0
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 21:12
Нереализованные моменты - это неприятно, но это не смертельно. Футбол - очень специфическая игра - очень сложно забить гол. Философия футбола - "не пропустить - важнее, чем забить", нравится это кому-то или нет. В конце концов Франция тоже забила в Казахстане 2 мяча, но почему-то не пропустила ни одного. Системный недостаток нынешней сборной Украины - отвратительная игра в защите, причём как внизу, так и вверху. Шевченко попытался наладить конструктивный футбол, но в итоге полностью угробил игру в обороне. Команда из 13-ти официальных матчей, проведенных с прошлой осени, не пропустила только в одном. В товарняках ситуация чуть лучше - из 5-ти матчей не пропустили в 2-х, но там присутствовали 7 голов от Франции. Если команда в матче с 124-й командой рейтинга ФИФА забивает на 90-й +3 минуте и не может нормально отработать в защите и удержать счёт, обсуждение каких-то турнирных перспектив можно закрывать.
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0
0
Wienczo (Шепетівка)
01.09.2021 в 20:12
Марлоса не вистачало...
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+2
-1
xapyga (Запорожье)
01.09.2021 в 20:20
в сборной его сколько выпускали и вообще по нулям, ниче не показал он...
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+1
-2
Leo-1974 (Dnipro)
01.09.2021 в 20:12
Индивидуальное мастерство хромает. Надо было грызть каждый метр поля! А Караваев это пустышка!
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+6
-1
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
01.09.2021 в 20:07
В украинских болельщиков как и у футболистов завышенная самооценка к классу футболистов и к их игре. играют по старой схеме как при Шевченко. Почти все игроки сборной по своему уровню классом ниже среднего по европейским стандартам. Дисциплина футболистов хромает. За такие ошибки как у Караваева ,у Лобановского на полгода сидел бы в запасе. Петракову нужно время и привлекать молодых футболистов. В Украине слабый чемпионат, квалификация тренеров очень низкая. Федерация должна быть инициатором и направлять молодых тренеров в качестве ассистентов тренера в ведущие европейские клубы . Европейские тренеры видят, что качество игры Зинченко, Ермоленко и других низкое и они сидят в запасе, да с такой медленной игрой Яремчук может скоро в Бенфике сидеть в запасе. Катар будет без Украины.
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+6
-2
Бутига (Чернигов)
01.09.2021 в 20:41
Молодой Маркевич где только не стажировался , и что толку?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 20:44
Полностью согласен!
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0
0
Vlad21
01.09.2021 в 21:10
Согласен. У Лобановского, этого салагу Караваева, на пол года отправили бы в дубль и учили бы бегать и попадать в рамку из десяти десять. Федерация футбола Украины - абсолютно никаких вкладов в футбол на уровне Министерства спорта и образования. Сколько было дано заданий для физкультурных Вузов Украины по темам футбола?, кто защитил докторские и кандидатские и на какие темы? А на темы современного настоящего мирового футбола? - НОЛЬ. Какая польза от физкультурных Вузов для всех наших спортсменов защищающих цвета нашей страны на Международных аренах? - Никакой, мы слышали мнения наших спортсменов. Эти физкультурные Вузы максимум, что научились выпускать нулевых физруков для учебных заведений страны которые потом преподают физкультуру до 70 - 80 лет. Чему они научат? А докторские и кандидатские в физкультурных Вузах сдирают друг у друга и какая польза для страны?Правильно, что начали лишать этих званий дутых "докторов" и "кандидатов" всех направлений. А в физкультуре и спорте хоть пруд пруди, - наверняка. Вот и вспомнили Кравчука - "Мы маемо те, що мы маемо".
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
01.09.2021 в 20:03
Да какие вопросы к Петракову, если на поле калечи!? Этот результат, что, вопреки играм в еврокубках с финнами и и казахами!? Или наши "лидеры" в лидерах в европейских клубах? Выходящие за Вест Хем на 89 минуте. Всё по делу. Это наш уровень...
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+10
0
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 20:14
Так той хто виходить на 8... хв отримав від whoscored найвищу оцінку А от хто "опустив голову" той хто допустив удар чи пропустив у свій кут Треба все ж таки уточнити! До речі той же "нейтральний до наших розборів" whoscored оцінив К у 7 балів, а П у 6,4. Нижче тільки М - 6,2 мабуть за жовту та З - 6,3, як спільник у пропущених голах!
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+3
-1
xapyga (Запорожье)
01.09.2021 в 20:22
как раз на Ярмолу бочку гнать не стоит, он Караваев начудил, а этот играющий с 89 минуты был лучший на ЕВРО
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+2
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 20:27
Ярмола кучу пасов в штрафную сделал. И те два выхода которые кроты реализовать забыли.
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 20:02
Не надо до последнего играть. Лучше не надо, хватит. Вообще снимитесь с турнира.
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+2
-3
NikosFutboloidos (Chop)
01.09.2021 в 20:00
Як не забивати виходи сам на сам, підрізуй і все, а воно лупить із за вуха. Ярмоленко повністю втратив гольове відчуття. А Буяльській щось додав???
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 21:08
Ярмола стільки пасів видав, що дико якось його звинувачувати.
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0
0
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леонид Угринович
01.09.2021 в 20:00
Опять это слово РЕАЛИЗАЦИЯ. Надо называть вещи своими именами, не реализация, а очень примитивная техника работы с мячом. И никто в командах этой технике не обучает вот она, техника, и осталась на уровне ДЮСШ. Вот наши ассы и не могут с 8-10 метров забить. Чтобы в командах всех лиг продолжали обучать играков быть с мячом на ты после детской футбольной школы нужны тренеры по этой части. А это уже дело УАФ.
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+2
0
avatar
shat (киев)
01.09.2021 в 19:56
Ты тупой недотренер , с трусливой тактикой , вместо того чтоб с первой минуты давить этих казахов , ты тупой выродок очередной очкошник , ждал и тянул время , ты первый виновник проигрыша , а не команда
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+3
-12
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:59
Логично, я бы 4-3-3 выставил
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0
0
fc_grepa (Херсон)
01.09.2021 в 20:13
але тренер не ти
0
0
fc_grepa (Херсон)
01.09.2021 в 20:13
яке ж воно дурне (shat)
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+2
0
avatar
Maxam (Чернівці)
01.09.2021 в 19:54
Если у деда есть яйца, то нужно на лавку всех пижонов ставить и приглашать тех, кто будет рыгать на поле за честь сборной, а не в развалочку пешеходить. Хуже уже не будет.
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+9
0
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 20:16
Тепер ТАК, а до цього ще були перспективи.
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+1
0
Бутига (Чернигов)
01.09.2021 в 20:45
Для этого деду надо быть уверенным, что и следующий цикл будет его.А так- готовить сборную для очередного Пазика.
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0
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:51
Им нужен тренер как у Газ Мяс
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
01.09.2021 в 19:46
Ой кумушка Аграфенушка да он у тебя совсем не задалси. Криваногий, пузатый, синяжилый, а голова то какая страшенная словно тыква на палку надетая. Это сб. Юкраины!
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0
-3
kalan-86 (Анкара)
01.09.2021 в 19:41
Вжарь их там в раздевалке и продолжай жарить до самого Киева. Видно, что ты мужик достаточно суровый, помоги хоть этим. Они уже достали, эти мягкотелые плюшевые подобия футболистов. Показывай им игры молодежного ЧМ и пусть учатся у зелёных пацанов как нужно выгрызать победы!
Ответить
+11
0
metall5291 (Kharkiv)
01.09.2021 в 20:16
100 %
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+1
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
01.09.2021 в 19:40
Деда жалко. Тяжело ему будет разгрести говнó оставленное попередником
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+8
-3
Papaye (Dnipro)
01.09.2021 в 19:48
Что ему разгребать? Они виноваты, они не могут, они, они... А вот Я!... Никого не напоминает? Так должен тренер себя вести? Ни слова об ошибках и прсчётах тш. Знал куда шёл, чего жалеть?
Ответить
+2
-2
andy1973 (Рівне)
01.09.2021 в 19:57
Якби 30 відсотків створених моментів реалізували то ви б навіть не згадали слова такого "просчеты"...
+4
-1
Бутига (Чернигов)
01.09.2021 в 20:50
Он тебе ответил- не может он вместо игроков выходы один в один реализовывать. И то что он открыто ругает игроков ,а не заметает под коврик, молодец. А то привыкли беречь психику этих мажоров. Еще бы пинков им надавал, было бы не лишним.
+2
0
Papaye (Dnipro)
01.09.2021 в 20:46
Ох, дідько, вибачте: "прорахунки"!!! Ось до чого тут ваше "якби"? Дістало ось це "якби" від вболівальників у рожевих окулярах! Ви щось добре побачили сьогодні у грі збірної? Я маю на увазі якісь позитивні зміни від нового тренерського штабу, а не окремі випадки вдалих індивідуальних дій окремих гравців які теж нічим не завершились? Де ці ваші "якби 30 відсотків"?
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+1
0
MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 19:36
Финны и казахи в этом году для нас и в матчах сборных и в клубах для нас являются злыми гениями, все матчи закончились вничью. сперва сборные Казахстана, потом Финляндии, Купс, Шахтер, а теперь снова Казахстан, теперь и с финнами тоже сыграем вничью.
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+6
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
01.09.2021 в 20:10
Скоріше за все це наш рівень і чемпіонату і збірної.
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+3
0


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