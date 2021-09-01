Петраков: Даже не знаю, что сказать. Я же не могу выйти и забить вместо них

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2) .

– Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.

– Это вопрос концентрации? Усталости? Что может быть причиной второго пропущенного мяча?

– Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит... Он сам очень расстроен (вероятно, речь об Александре Караваеве, из-под которого были пропущены два гола – прим.) Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать.

Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему.

– Команда существенно добавила только после пропущенного мяча. С чем это связываете?

– Это футбол, поэтому на него и ходят люди.

Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление, а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего.