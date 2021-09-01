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Яремчук: Это катастрофа. Когда нам забили второй гол - я даже не поверил
Не тот результат, на который все рассчитывали
Фото Павла Кубанова - УАФ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все все видели, не надо много слов.
– Провальный по результату или качеству футбола?
– Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.
– Это уже конец квалификации?
– Не знаю. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше.
Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли 3 очка, чем я забил гол.
– Что почувствовали, когда пропустили второй гол?
– Я даже не поверил. Забили на 93-й минуте, осталось еще 3... Нужно было сыграть более просто. Не забиваешь ты – забивают тебе.
– Какой была коммуникация с Петраковым во время матча?
– Нормальная коммуникация. Мы все – взрослые футболисты, уважаем его, а он уважает нас. Мы работаем и слушаем, что он говорит нам.
– Вы после замены прикладывали лед к колену. Все хорошо?
– Да, все хорошо.
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