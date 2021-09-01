Яремчук: Это катастрофа. Когда нам забили второй гол - я даже не поверил

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2) .

– Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все все видели, не надо много слов.

– Провальный по результату или качеству футбола?

– Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.

– Это уже конец квалификации?

– Не знаю. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше.

Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли 3 очка, чем я забил гол.

– Что почувствовали, когда пропустили второй гол?

– Я даже не поверил. Забили на 93-й минуте, осталось еще 3... Нужно было сыграть более просто. Не забиваешь ты – забивают тебе.

– Какой была коммуникация с Петраковым во время матча?

– Нормальная коммуникация. Мы все – взрослые футболисты, уважаем его, а он уважает нас. Мы работаем и слушаем, что он говорит нам.

– Вы после замены прикладывали лед к колену. Все хорошо?

– Да, все хорошо.