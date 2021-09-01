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Национальная сборная Украины

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Яремчук: Это катастрофа. Когда нам забили второй гол - я даже не поверил

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Не тот результат, на который все рассчитывали

Яремчук: Это катастрофа. Когда нам забили второй гол - я даже не поверил

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2).

– Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все все видели, не надо много слов.

– Провальный по результату или качеству футбола?

– Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.

– Это уже конец квалификации?

– Не знаю. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше.

Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли 3 очка, чем я забил гол.

– Что почувствовали, когда пропустили второй гол?

– Я даже не поверил. Забили на 93-й минуте, осталось еще 3... Нужно было сыграть более просто. Не забиваешь ты – забивают тебе.

– Какой была коммуникация с Петраковым во время матча?

– Нормальная коммуникация. Мы все – взрослые футболисты, уважаем его, а он уважает нас. Мы работаем и слушаем, что он говорит нам.

– Вы после замены прикладывали лед к колену. Все хорошо?

– Да, все хорошо.

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (12)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.09.2021 в 21:16
Да, это уже конец квалификации.
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0
0
efim423 (odessa)
01.09.2021 в 21:04
лучше б ты не забил так рано
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 20:54
зачем ехать позориться --подождём когда Ротань подготовит молодую замену а пока он только её убил --сколько ещё надо проиграть молодёжке чтобы уволить физрука Русика--вот поэтому мы в большой ж--е
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+3
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.09.2021 в 20:35
Катастрофа - це те, що було, починаючи з третьої хвилини: неспішне і вальяжне розігрування м'яча, відсутність колективного відбору м'яча і негайного пресинґу після втрати м'яча. Натомість тупо бігли в захист, щоб зустріти суперника в позиційній обороні.Динамо увесь перший тайм з Інгульцем крутило хвости бичкам, у сподіванці, щоу другому таймі Інгулець здохне і Динамо розірве суперника, маючи на лаві запасних подостатком футболістів, здатних посилити гру. Не пофартило.Тому Мірча дав вказівку спочатку зробити різницю, в потім йти на перекур. Що вони й зробили у матчі з Колосом. А тут: забили на 93-й секунді дурака і забили на гру.... Чекали на чарівний пендель від Петракова?
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+2
-1
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 20:34
Я надеялся, что Петраков защиту как-то наладит. Но за 2 дня это, видимо - нереально. Блохин в отборе на ЧМ-2006 умудрился одержать 6 сухих побед подряд. Играли паскудно, но везло и Шовковский тащил всё, что мог. Сейчас единственный шанс - рискнуть и поставить Ризныка. Пятов не выручил, Бойко - будет тоже самое.
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+1
-4
football_soccer (Украина)
01.09.2021 в 20:36
все относительно на счет Пятова , пустил в ближний, но спас на 89й , при выходе 1х1 . Забей тогда казах и вообще бы проиграли
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+4
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.09.2021 в 21:02
Бойко добре в рамці грає, не треба так про нього. У нього на виходах проблєми
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0
-1
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 20:34
Ничего, поедите туристами на чемпионат. Или как в рекламе когда то собрав 10этикеток от сникерса
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+2
-1
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
01.09.2021 в 20:30
В украинских болельщиков как и у футболистов завышенная самооценка к классу футболистов и к их игре. играют по старой схеме как при Шевченко. Почти все игроки сборной по своему уровню классом ниже среднего по европейским стандартам. Дисциплина футболистов хромает. За такие ошибки как у Караваева ,у Лобановского на полгода сидел бы в запасе. Петракову нужно время и привлекать молодых футболистов. В Украине слабый чемпионат, квалификация тренеров очень низкая. Федерация должна быть инициатором и направлять молодых тренеров в качестве ассистентов тренера в ведущие европейские клубы . Европейские тренеры видят, что качество игры Зинченко, Ермоленко и других низкое и они сидят в запасе, да с такой медленной игрой Яремчук может скоро в Бенфике сидеть в запасе. Катар будет без Украины.
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+3
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.09.2021 в 20:36
Чувак, ти хоч гру бачив? У Динамо з Колосом не було такої переваги...
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0
0
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 20:44
Всё правильно. Собственно, за всю историю независимой Украины сборная попала на ЧМ аж один раз благодаря фарту, Шевченко и Шовковскому. Сейчас никого из трёх вышеперечисленных нет. Что касается завышенной самооценки, я думаю, она только у болельщиков. Футболисты всё прекрасно понимают. Хотя, дважды за полгода сыграть вничью с 124-й командой рейтинга ФИФА и пропустить от неё 3 мяча - это даже для Украины перебор.
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+1
0
Бутига (Чернигов)
01.09.2021 в 20:54
Ни хрена они не понимают.Зинченко пешком по полю проходил.Звезда ж.
+1
0


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